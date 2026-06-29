Pato Merlín Llega a Monterrey: Regios Hacen Fila para Conocerlo y Tomarse Fotos

El pato Merlín llegó a Monterrey con sus icónicas botitas y la playera de la Selección Mexicana para convivir con sus fans regiomontanos y demostrar que es el verdadero amuleto de la justa deportiva. Fue el domingo 28 de junio que arribó al estado de Nuevo León donde un grupo de personas ya estaban esperando para conocerlo.

Este personaje no solo ha eclipsado a las mascotas oficiales de este 2026, sino que su fama ya le dio la vuelta al planeta, acumulando millones de reproducciones en redes sociales y acaparando la atención a nivel mundial.

Durante el fin de semana la fiebre por Merlín paralizó el sur de Monterrey, pues cientos de regiomontanos se dieron cita en un local comercial de Pueblo Serena para conseguir su fotografía con la celebridad del momento.

Nos han recibido muy bien y les damos las gracias por la invitación. Ha sido padrísimo, la verdad es que Merlín es muy amado por mucha gente y eso se les agradece

Fueron las palabras de agradecimiento de Carla Ivette Gómez, la dueña del pato Merlín, en la realización del evento donde cientos de personas hicieron fila, tanto niños como adultos, para conocer a esta ave acuática que se ha robado el corazón de muchos mexicanos.

¿Quieren comprar al pato Merlín?

El impacto del pato Merlín ha sido tal que ya visitó la "Mañanera" de la presidenta Claudia Sheinbaum y las marcas lo buscan para campañas comerciales de talla mundial. Ha causado tanto revuelo que hasta han ofrecido públicamente 800 mil pesos para comprar al ave de la familia Gómez.

Durante la convivencia reiteraron que su pato no tiene precio, al ser un miembro más de su hogar y el conductor e influencer Poncho de Nigris aclaró que la propuesta que hizo en redes sociales para comprarlo solo fue parte de una estrategia para poder llegar a ellos.

Con información de Adriana Garcino | N+

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