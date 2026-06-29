Pato Merlín Llega a Monterrey: Regios Hacen Fila para Conocerlo y Tomarse Fotos

Cientos de personas se dieron cita en Pueblo Serena para conocer al Pato Merlín tras su arribo a Monterrey

Pato Merlín en MonterreyFoto: N+

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Pato Merlín, la sensación mundial, llega a Monterrey con su playera de la Selección Mexicana. Descubre cómo ha capturado corazones.

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