Rescatistas en Venezuela Buscan a Sobrevivientes de Terremotos en Medio de Réplicas

Las primeras 72 horas tras un desastre natural representan la ventana más crítica para rescatar sobrevivientes

Edificio dañado en Catia La Mar, estado de La Guaira, Venezuela. Foto: ReutersEdificio dañado en Catia La Mar, estado de La Guaira, Venezuela. Foto: Reuters
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