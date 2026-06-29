Joshua Kimmich, el Jugador que Impresionó a Guardiola y Busca la Gloria con Alemania

El futbolista alemán Joshua Kimmich ha impresionado a Pep Guardiola y hoy busca devolverle la gloria a Alemania en mundiales ante Paraguay.

¿Quién es Joshua Kimmich?

Joshua Kimmich es el capitán y líder de la Selección de Alemania, encargado de llevarla de nuevo a los primeros planos tras los fracasos de 2018 y 2022.

Destaca por su rigor táctico y mentalidad ganadora.

En 2015, fichó por el FC Bayern Múnich y en ese entonces Pep Guardiola, quien ocupaba el banquillo del club bávaro, quedó fascinado de inmediato por su inteligencia y capacidad de adaptación táctica.

¿Cuál fue el elogio de Pep Guardiola?

Guardiola llegó a definirlo como "un producto de laboratorio" propio, afirmando públicamente que Joshua tenía absolutamente todo lo necesario para triunfar en cualquier posición en el terreno de juego.

Este es el reto de Joshua Kimmich para el Mundial 2026

Tras heredar la cinta de capitán en septiembre de 2024, Kimmich asumió el rol de restaurar el orgullo del futbol alemán. Actualmente se le considera la pieza clave de Julian Nagelsmann en el rol de lateral.

Alemania superó la fase de grupos como líder del Grupo E sobre Costa de Marfil y Curazao, a pesar de caer 2-1 frente a Ecuador en el último partido.

Por lo tanto, él es inalterable en el once titular y, hasta entonces, casi en minutos en el Mundial (solo se había perdido los siete finales ante Curazao, cuando fue cambiado en el minuto 83 tras entregar dos asistencias), el futbolista de 31 años ha jugado 49 choques en este curso con el Bayern Múnich, 44 de ellos de inicio y 37 completos, con dos goles y trece pases decisivos. A ello añade otros doce con su selección, todos de inicio y ocho enteros.

Kimmich ha disputado 113 partidos con Alemania, con la que debutó hace una década, en 2016; es esencial en el esquema de Nagelsmann, no como mediocentro, sino como lateral derecho, el puesto en el que continuará en la selección.

HVI