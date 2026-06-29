Joshua Kimmich, el Jugador que Impresionó a Guardiola y Busca la Gloria con Alemania

Tras heredar la cinta de capitán en septiembre de 2024, Kimmich asumió el rol de restaurar el orgullo del futbol alemán

Joshua Kimmich, el Jugador que Impresionó a Pep Guardiola y Hoy Va por la Gloria Alemana en MundialesEl futbolista Joshua Kimmich de Alemania. Foto: Reuters

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Kimmich ha disputado 113 partidos con Alemania, con la que debutó hace una década, en 2016, es esencial en el esquema de Nagelsmann, no como medio centro, sino como lateral derecho, el puesto en el que continuará en la selección

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