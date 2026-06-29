Localizan Hombre Ejecutado Cerca del Libramiento Oriente en Chihuahua

Una intensa movilización policiaca se registró en la colonia Punta Oriente, al suroriente de la ciudad de Chihuahua, luego del hallazgo de un hombre sin vida cerca del Libramiento Oriente.

El reporte fue realizado por una pareja de adultos mayores al número de emergencias 911, quienes señalaron que observaron a un hombre tirado sobre una mancha de sangre en una brecha ubicada entre la carretera que conduce al Libramiento Oriente y la colonia Punta Oriente.

Tras recibir el aviso, agentes de los tres órdenes de gobierno acudieron al lugar y confirmaron la presencia del cuerpo, por lo que elementos de la Policía Municipal procedieron al acordonamiento de la escena.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima era un hombre de aproximadamente 40 años de edad.

Vecinos reportaron detonaciones durante la madrugada

Habitantes del sector señalaron que durante la madrugada escucharon varias detonaciones de arma de fuego; sin embargo, fue hasta el mediodía de este lunes 29 de junio cuando se realizó el hallazgo del cuerpo.

Junto a la víctima fue localizado un casco de motociclista, además de cuatro casquillos percutidos que quedaron esparcidos en el lugar.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación y personal de Servicios Periciales se encargaron de levantar las diligencias correspondientes y recabar las evidencias necesarias para integrarlas a la carpeta de investigación.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima ni información relacionada con posibles responsables del homicidio.