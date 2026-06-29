Localizan Hombre Ejecutado Cerca del Libramiento Oriente en Chihuahua

Un hombre de aproximadamente 40 años fue localizado sin vida y con impactos de bala cerca de la colonia Punta Oriente en Chihuahua.

El hecho fue cerca de la colonia Punta OrienteFoto: N+

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Hallan a un hombre ejecutado cerca del Libramiento Oriente en Chihuahua. Vecinos escucharon disparos en la madrugada. Las autoridades investigan. ¿Qué sucedió realmente?

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