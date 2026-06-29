¿Buscas Cambiar de Escuela a tu Hijo? Así Puedes Solicitar el Trámite en Chihuahua

Padres y madres de familia que deseen cambiar a sus hijos de plantel para el ciclo escolar 2026-2027 podrán realizar el trámite de cambio de escuela en los niveles de educación básica.

Escuelas ChihuahuaFoto: N+

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¿Quieres cambiar de escuela a tu hijo en Chihuahua para 2026-2027? Descubre cómo hacerlo y qué documentos necesitas. ¡Actúa rápido, los cupos son limitados!

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