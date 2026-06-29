¿Buscas Cambiar de Escuela a tu Hijo? Así Puedes Solicitar el Trámite en Chihuahua

Padres y madres de familia que deseen cambiar a sus hijos de plantel educativo para el ciclo escolar 2026-2027 podrán realizar el trámite en los niveles de preescolar, primaria y secundaria en el estado de Chihuahua.

Los cambios de escuela estarán sujetos a la disponibilidad de espacios en cada plantel, por lo que no todas las instituciones podrán recibir nuevos estudiantes.

Para conocer la disponibilidad, las familias interesadas deberán acudir directamente a la escuela donde desean inscribir al alumno para verificar si existen lugares disponibles.

En caso de contar con cupo, podrán iniciar el trámite correspondiente conforme al procedimiento establecido por las autoridades educativas.

Entre los documentos que comúnmente se solicitan para realizar el cambio se encuentran la CURP del estudiante, identificación oficial del padre, madre o tutor, comprobante de domicilio y documentación escolar del alumno.

Sin embargo, los requisitos pueden variar dependiendo del nivel educativo y de cada plantel.

Recomiendan realizar el trámite con anticipación

Se recomienda a madres, padres y tutores realizar el proceso lo antes posible para incrementar las posibilidades de conseguir un espacio en la escuela deseada.

Además, algunos planteles presentan alta demanda, por lo que la disponibilidad puede modificarse rápidamente durante el periodo de inscripciones y ajustes escolares.

Para aclarar dudas o conocer mayores detalles sobre el trámite, la ciudadanía puede consultar los canales oficiales de la Secretaría de Educación y Deporte o acudir directamente a los planteles educativos donde buscan realizar la inscripción.

Cada solicitud será analizada conforme a la capacidad disponible de las escuelas para el próximo ciclo escolar 2026-2027.