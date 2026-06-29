Resultados Preinscripciones Chihuahua 2026: ¿Cómo Saber en Qué Escuela Quedó Mi Hijo?

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) informó que este lunes 29 de junio, a partir de las 10:00 de la mañana, se publicaron los resultados del proceso de ingreso a planteles públicos de Educación Básica para el ciclo escolar 2026-2027 en el estado de Chihuahua.

Madres, padres de familia y tutores podrán consultar el plantel asignado para las y los aspirantes de Educación Inicial, Preescolar, Primaria y Secundaria a través del portal público del Sistema de Información Educativa (SIE).

La consulta estará disponible en la página oficial, donde las familias podrán verificar la asignación correspondiente de acuerdo con el nivel educativo solicitado.

De acuerdo con la dependencia estatal, la distribución de espacios se realizó tomando en cuenta distintos criterios de prioridad, entre ellos aspirantes con necesidades educativas especiales, estudiantes con hermanos inscritos en el plantel solicitado y la cercanía del domicilio con la institución educativa.

También se consideró si la madre, padre o tutor trabaja dentro de la zona de influencia de la escuela, además de la disponibilidad general de espacios.

Inscripciones deberán realizarse el 2 de julio

La SEyD informó que el proceso de inscripción y entrega de documentos se llevará a cabo directamente en los planteles asignados el próximo jueves 2 de julio.

Para el ciclo escolar 2026-2027 se registraron en total 122 mil 792 preinscripciones en todo el estado.

De esa cifra, 343 corresponden a Educación Inicial, 31 mil 128 a Preescolar, 39 mil 400 a Primaria y 51 mil 921 a Secundaria.