Resultados Preinscripciones Chihuahua 2026: ¿Cómo Saber en Qué Escuela Quedó Mi Hijo?

La Secretaría de Educación y Deporte da a conocer este 29 de junio los resultados de ingreso a escuelas públicas de Educación Básica en Chihuahua para el ciclo 2026-2027.

Escuela pública en ChihuahuaFoto: N+

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¿Dónde quedó tu hijo? La SEyD publica los resultados de ingreso a Educación Básica en Chihuahua. Verifica el plantel asignado y prepárate para inscribir el 2 de julio.

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