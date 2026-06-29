Conductor Termina Lesionado Tras Caer a Barranco en la Carretera Ciudad Juárez-Chihuahua

La noche del domingo 28 de junio, un conductor resultó lesionado tras protagonizar un accidente vial sobre la carretera Juárez-Chihuahua, a pocos kilómetros del sitio donde momentos antes un motociclista perdió la vida en otro percance.

De acuerdo con las primeras versiones, el hombre circulaba a bordo de un automóvil color gris cuando, al pasar la Ermita de San Lorenzo, perdió el control del vehículo al tomar una curva y terminó al interior de un barranco.

Cuerpos de Emergencia Acudieron al Lugar

Elementos de la Guardia Nacional División Carreteras acudieron al sitio tras recibir un reporte al número de emergencias 911 realizado por conductores que transitaban por la zona.

Posteriormente, una unidad del Heroico Cuerpo de Bomberos arribó al lugar para descartar personas atrapadas o algún otro riesgo derivado del accidente.

Asimismo, paramédicos de rescate y de la Cruz Roja Mexicana brindaron los primeros auxilios al conductor, quien posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Se Desconoce el Estado de Salud del Lesionado

Hasta el momento, no se ha dado a conocer el estado de salud del conductor lesionado y se espera que, una vez concluidas las indagatorias correspondientes, se brinden mayores detalles sobre cómo ocurrió el accidente.