Conductor Termina Lesionado Tras Caer a Barranco en la Carretera Ciudad Juárez-Chihuahua

Un hombre terminó lesionado luego de perder el control del vehículo al tomar una curva y caer a un barranco sobre la carretera Ciudad Juárez-Chihuahua

Cuerpos de emergencia acudieron al lugarFoto: N+

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Accidente en la carretera Juárez-Chihuahua: un auto cae a un barranco. Guardia Nacional y Cruz Roja en el lugar. Estado del conductor aún por confirmar.

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