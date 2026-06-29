Localizan Cuerpo en Avanzado Estado de Descomposición en Baldío de Chihuahua

La mañana de este lunes 29 de junio fue localizado el cuerpo de una persona sin vida y en avanzado estado de descomposición al oriente de la ciudad de Chihuahua, en la colonia Camino Real.

Los hechos se registraron en un terreno baldío cercano al cruce de las calles Paseos del Albino y Paseos de Aura, donde fue localizado el cuerpo junto a un colchón; debido al avanzado estado de descomposición, no se pudo determinar en el lugar el sexo de la víctima.

El Cuerpo fue Trasladado al Servicio Médico Forense

Al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes se encargaron de asegurar la escena mientras personal del Servicio Médico Forense realizaba el levantamiento del cuerpo.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa de muerte, establecer la identidad de la víctima y verificar si contaba con reporte de desaparición.

Cabe destacar que, con corte al mediodía de este lunes, el municipio de Chihuahua registra 24 homicidios dolosos en lo que va del mes.