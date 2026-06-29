Localizan Cuerpo en Avanzado Estado de Descomposición en Baldío de Chihuahua

Durante la mañana de este lunes fue localizado el cuerpo de una persona en avanzado estado de descomposición en un terreno baldío de la ciudad de Chihuahua.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico ForenseFoto: N+

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