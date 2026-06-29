Kai Havertz, el Jugador Alemán que Ama a los Burros y que Siempre Anota en Momentos Críticos

Kai Havertz ha brillado en los estadios por sus goles en momentos críticos y fuera de la cancha por su amor hacia los animales; esta es su historia

Kai HavertzKai Havertz, el alemán que anota en los momentos críticos. Foto: Reuters

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Kai Havertz, el héroe de los goles decisivos y amante de los burros. ¿Cómo un peluche cambió su vida? Descúbrelo aquí.

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