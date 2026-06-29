Identifican a Hombre Atacado y Arrastrado al Mar por un Cocodrilo en Puerto Vallarta

Ya fue identificado el cuerpo del hombre de 28 años que fue atacado y arrastrado al mar por un cocodrilo en el municipio de Puerto Vallarta el 26 de junio.
Se trata de Irving Mauricio, originario de la Ciudad de México, quien se encontraba de vacaciones junto con un grupo de amigos, cuando fue sorprendido por un reptil de gran tamaño en una playa ubicada en la zona de Marina, mientras estaba tomando fotografías.
Después de horas de búsqueda por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno, el cuerpo del joven fue recuperado íntegro, presentando lesiones provocadas por mordeduras de cocodrilo.
El mismo día que fue localizado el cuerpo del joven, también fue capturado el cocodrilo para después ser entregado a Semarnat, autoridad que se encargará de trasladarlo a un nuevo ecosistema.
La necropsia realizada por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses reveló que Irving murió a causa de una asfixia por sumersión.
Por este caso, la Semadet exhortó a visitantes y turistas a tomar diversas medidas de protección ante el constante avistamiento de estos ejemplares.
“Por favor, no se acerquen, están existiendo prácticas en algunos hoteles en donde están alimentando a los cocodrilos y las personas tomándose selfies, eso no es correcto, este es un animal peligroso, un animal salvaje, que si lo estamos molestando, va a reaccionar”, expresó Paola Bauche Petersen, de la Semadet.
El día de los hechos, el cocodrilo atacó a Irving de manera repentina, lo arrastró hacia el mar provocando una intensa movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de rescate.
La carpeta de investigación continúa abierta y el Ministerio Público sigue integrando los dictámenes periciales, ya que el joven y sus amigos habrían estado en una zona de aguas turbias cuando ocurrió la tragedia.