Identifican a Hombre Atacado y Arrastrado al Mar por un Cocodrilo en Puerto Vallarta

El hombre que murió atacado y arrastrado al mar por un cocodrilo en Puerto Vallarta, ya fue identificado

Irving MauricioFoto: Ross Rivera

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Irving Mauricio, de 28 años, fue identificado tras ser atacado por un cocodrilo en Puerto Vallarta. Semarnat advierte sobre el peligro de acercarse a estos animales.

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