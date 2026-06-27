Localizan el Cuerpo de Turista que Fue Atacado por un Cocodrilo en Puerto Vallarta

Fue encontrado el cuerpo del hombre que fue atacado por un cocodrilo en Puerto Vallarta, así como también fue capturado el reptil

CocodriloFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un cocodrilo ataca y arrastra al mar a un hombre en Puerto Vallarta. Tras días de búsqueda, su cuerpo ha sido encontrado. Conoce los detalles de este impactante incidente.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+