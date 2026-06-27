Localizan el Cuerpo de Turista que Fue Atacado por un Cocodrilo en Puerto Vallarta

Protección Civil Jalisco informó que ya fue localizado el cuerpo del hombre que fue atacado y arrastrado al mar por un cocodrilo en la playa Bocanegra, del municipio de Puerto Vallarta, así como también fue capturado el reptil.

¿Cómo sucedió el ataque del cocodrilo?

Un cocodrilo atacó a un hombre de 28 años, quien era originario de la Ciudad de México, y además lo ingresó al mar, de acuerdo a la Unidad Regional de Protección Civil Jalisco.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:30 del 26 de junio, cuando el hombre se estaba tomando una fotografía en esta zona de Marina Vallarta, justo en frente de un hotel.

El cocodrilo se acercó y sujetó con su potente mandíbula al hombre y lo arrastró mar adentro. Una mujer que se encontraba con la víctima al momento de los hechos, dio aviso a las autoridades, por lo que de inmediato se implementaron operativos.

La víctima estaba desaparecida, así como el cocodrilo, sin embargo, este sábado, Protección Civil Jalisco confirmó que el cuerpo del hombre fue localizado.

Hasta el momento se desconoce la identidad del hombre, únicamente se sabe que era originario de Ciudad de México, sin embargo, no se ha informado si el cuerpo ya fue reclamado por algún familiar.