Cocodrilo Ataca a Turista en Hotel de Puerto Vallarta; La Víctima se Encuentra Desaparecida

Protección Civil informó que hoy se registró un ataque de cocodrilo en Puerto Vallarta, Jalisco. Según el reporte, el turista de 28 años de edad, de origen mexicano, se encontraba hospedado en el Hotel Marriott donde realizaba actividades recreativas cuando fue atacado por el animal.

Tras el ataque se dice que el cocodrilo ingresó nuevamente al agua y se perdió de vista por lo que se desconoce su paradero. Hasta el momento la víctima se reporta desaparecida.

Un testigo indicó que el reptil arrastró a la persona hacia el interior del mar, esto ocurrió mientras se tomaba fotos a la orilla de la playa. Las personas presentes en el lugar intentaron intervenir antes de la llegada de los rescatistas; sin embargo, no lograron rescatar al hombre.

Autoridades reportan operativo tras ataque de cocodrilo en hotel de Puerto Vallarta

Las autoridades comunicaron que el personal de emergencia realiza labores de búsqueda, atención y aseguramiento de la zona.

El área se mantiene resguardada por las autoridades locales, las cuales continúan con las labores de rastreo y se encuentra a la espera de que la delegación correspondiente emita los informes oficiales sobre el avance de la búsqueda.