Cocodrilo Ataca a Turista en Hotel de Puerto Vallarta; La Víctima se Encuentra Desaparecida

Una persona fue mordida y arrastrada por un cocodrilo en Puerto Vallarta. Se desconoce su paradero hasta el momento.

Cocodrilo Ataca a Turista en Hotel Marriott de Puerto Vallarta, JaliscoFoto: PC Jalisco

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Turista de 28 años desaparece tras ataque de cocodrilo en hotel de Puerto Vallarta. Protección Civil en operativo de búsqueda.

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