Mueren 3 Jóvenes tras Volcadura en Degollado, JaliscO

La volcadura de un automóvil ocurrida durante este 28 de junio en el municipio de Degollado dejó como saldo tres jóvenes muertos y dos personas lesionadas, informaron autoridades de Protección Civil Jalisco.

El percance se registró sobre la carretera que comunica a la localidad de Los Arrayanes con San José de la Paz, cerca del rancho El Pantano, hasta donde acudió personal de emergencias del municipio para atender la situación.

Entre las 3 víctimas mortales hay un menor de edad

De acuerdo con la información oficial, en el accidente perdieron la vida un menor de 13 años y dos jóvenes de 18 y 22 años de edad.

Asimismo, otros dos ocupantes del vehículo resultaron con lesiones, por lo que recibieron atención por parte de los servicios de emergencia que acudieron al sitio del percance.

Las autoridades no dieron a conocer las causas que originaron la volcadura.