Mueren 3 Jóvenes tras Volcadura en Degollado, JaliscO

Murieron tres jóvenes tras una volcadura registrada en una carretera del municipio de Degollado, Jalisco; otras dos personas resultaron lesionadas

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Accidente mortal en Degollado: tres jóvenes pierden la vida en volcadura. Las causas aún son desconocidas. Descubre más sobre este lamentable suceso.

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