Aldo De Nigris Acusa al Restaurante Nusr-Et de Salt Bae de Cobrarle de Más

El ganador de La Casa de los Famosos México, Aldo de Nigris, se convirtió en tendencia este fin de semana luego de denunciar públicamente una presunta irregularidad en el restaurante Nusr-Et, el exclusivo establecimiento del chef turco Nusret Gökçe, mejor conocido en internet como Salt Bae, ubicado en el hotel St. Regis, sobre Paseo de la Reforma en la Ciudad de México.

A través de un video publicado en Instagram, el creador de contenido relató que el chef se acercó a su mesa y le ofreció elegir personalmente los cortes de carne, lo que él interpretó como una cortesía. De acuerdo con su versión, Salt Bae les dijo: "Ustedes se encargan de las bebidas, la carne va por mi cuenta".

"Yo no soy mucho de polémicas, no va con mi filosofía de vida, pero el día de hoy les quiero contar para que lo que me pasó no les pase a ustedes", comentó en el video.

La cuenta que nadie esperaba

La sorpresa llegó al momento de pagar. El consumo ascendió a poco más de 36 mil pesos, cifra que con la propina superó los 40 mil pesos. De Nigris mostró el ticket para respaldar su denuncia, donde destaca un platillo llamado Golden Amor Rib Cap, un corte de res marinado con mostaza y cubierto con láminas de oro comestible de 24 quilates, con un costo de 17,200 pesos.

El influencer comentó que los alimentos nunca llegaron a su mesa y terminó pagando una cuenta que calificó como excesiva. Además, señaló que algunos meseros le comentaron que era frecuente que el chef recomendara personalmente los cortes sin explicar claramente cuánto costarían, lo que De Nigris describió como un aparente modus operandi del establecimiento.

"No me gustan las polémicas, pero les quiero contar para que esto no les suceda a ninguno de ustedes... Gastar esta cantidad en un restaurante me enoja, se me hace una tontería", expresó.

¿Quién es Salt Bae y qué antecedentes tiene?

La fama internacional de Nusret Gökçe comenzó de forma fortuita en enero de 2017, cuando se viralizó un video de 36 segundos en el que realizaba un movimiento coreografiado para esparcir cristales de sal gruesa deslizándolos por su antebrazo. Ese gesto lo convirtió en meme global y lo catapultó a abrir una cadena de restaurantes de lujo en Nueva York, Miami, Londres y otras capitales del mundo.

Sin embargo, su modelo de negocio,basado primordialmente en cobrar sumas exorbitantes a celebridades y turistas por cortes de carne cubiertos de oro comestible, no ha estado exento de polémicas. El corporativo de Nusret Gökçe enfrentó severas demandas colectivas interpuestas por sus propios excolaboradores en el Distrito Sur de Nueva York, quienes acusaron formalmente a la administración de retención sistemática de propinas y conductas de discriminación laboral.

La reacción en redes

El video ya suma más de 235 mil "Me gusta" y más de 6 mil comentarios, donde las opiniones se dividieron. Mientras algunos usuarios consideraron que Salt Bae y su equipo se aprovecharon de la confianza del influencer, otros señalaron que De Nigris debió haber consultado el menú y los precios antes de aceptar la recomendación del chef.

Hasta el momento, Salt Bae y el restaurante no han emitido ninguna postura sobre las declaraciones.

Nusr-Et se encuentra en Avenida Paseo de la Reforma 439, Alcaldía Cuauhtémoc, y opera de domingo a jueves de 5:30 p.m. a 11:00 p.m., y viernes y sábados hasta medianoche.