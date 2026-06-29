Aldo De Nigris Acusa al Restaurante Nusr-Et de Salt Bae de Cobrarle de Más

Aldo de Nigris denunció en redes que el chef Salt Bae le ofreció la carne "de cortesía" en su restaurante Nusr-Et en CDMX, pero al llegar la cuenta superó los 40 mil pesos.

aldo-de-nigris-acusa-restaurante-salt-bae-nusr-et-cdmx-cobro-de-masFoto: Cuartoscuro

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Polémica en Nusr-Et: Aldo de Nigris denuncia cobro excesivo tras oferta de cortesía de Salt Bae. ¿Qué pasó realmente en el restaurante de lujo en CDMX?

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