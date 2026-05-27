¿Qué Pasa si Presento mi Declaración Anual 2026 Fuera de Tiempo y Tengo Saldo a Favor?

Si todavía no has presentado tu declaración anual 2026, debes saber que el tiempo está en tu contra, pero aún puedes hacerlo, pero ¿peligra tu saldo a favor? Te contamos

La presentación de la Declaración Anual ante el SAT es obligatoria para los contribuyentes, por lo que puede haber consecuencias si no la presentas a tiempo, incluso con tu saldo a favor.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Presentar tu declaración anual 2026 fuera de tiempo tiene consecuencias. Infórmate sobre multas y cómo solicitar la devolución de tu saldo a favor. ¡Actúa ya!

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