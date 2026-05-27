¿Qué Pasa si Presento mi Declaración Anual 2026 Fuera de Tiempo y Tengo Saldo a Favor?

Ha concluido el periodo ordinario para la presentación de la declaración anual 2026, pero esto no quiere decir que ya no tengas oportunidad de presentarla, sino todo lo contrario, pues cada día que pase puede ser más relevante la sanción. Si te preguntas "¿Qué pasa si presento mi declaración anual fuera de tiempo?", respondemos a tu duda y te decimos qué relación tienen con la devolución de saldo a favor.

Previamente te dimos a conocer el link para solicitar la cita ante errores para realizar la declaración anual, así como el último llamado antes de que comenzara el tiempo de sanciones.

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¿Qué pasa si presento mi declaración anual 2026 fuera de tiempo?

A pesar de que puedes seguir presentando tu declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) —y te recomendamos hacerlo lo más pronto que puedas—, hay repercusiones por no haberla presentado a tiempo.

Si tu duda es: "¿Hasta cuándo tengo para hacer mi declaración anual?" Debes saber que puedes realizarla todavía en este mes, pero el 30 de abril de 2026 fue el último día para que las personas físicas presentaran su declaración anual del ejercicio 2025 en el periodo ordinario. La ley permite presentar la declaración fuera de tiempo, pero tiene un costo.

En caso de presentar la declaración anual fuera de tiempo, los contribuyentes tienen dos tipos de multa:

Por cada obligación presentada fuera del plazo, o por incumplir requerimientos, se puede tener una multa .

El valor de la multa puede aumentar dependiendo del motivo y el tiempo de la omisión.

Las multas deben ser pagadas en tiempo y forma o se pueden recibir sanciones adicionales.

Las multas oscilan entre 2 mil y poco más de 22 mil pesos, pero si el SAT te hace un requerimiento primero, la sanción puede escalar hasta más de 44 mil pesos.

¿Qué pasa si tengo saldo a favor en la declaración anual?

En el caso de que tu declaración tenga saldo a favor, puedes solicitar la devolución aunque hayas presentado fuera de plazo, pero hay dos escenarios con la respuesta del SAT, dependiendo la fecha en la que lo hagas:

Hasta el 31 de julio de 2026: la devolución puede ser automática; no neceitas realizar ningún procedimiento. Después del 31 de julio: el trámite es manual, con la exigencia de requisitos y documentación extra; además, el proceso es más lento.

DMZ