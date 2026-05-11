Detecta SAT Lavado de Dinero: ¿A Partir de Qué Cantidad te Investiga y Cuándo Revisa Cuentas?

El SAT tiene la capacidad de detectar el lavado de dinero, como parte de sus facultades y funciones. Parte de estos hallazgos los detecta a partir de la investigación de los contribuyentes y las irregularidades entre sus ingresos y declaraciones. En caso de que seas de las personas que temen caer en un problema fiscal por desconocimiento, en N+ te explicamos a partir de qué cantidad te investiga el SAT y cuándo revisa las cuentas bancarias.

A unos días de que concluyera el periodo de declaración anual, te recordamos que este es uno de los mecanismos por los que puedes (y debes) esclarecer cuáles fueron tus ingresos y que estos concuerden con tus egresos. A partir de este proceso es también que se realiza el reparto de utilidades, pues éstas se pagan dentro de los 60 días siguientes a la declaración anual.

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SAT detecta el lavado de dinero y otras funciones

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera, con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público, según señala la definición en su propio sitio.

Además, también debe fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras; de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario, y de generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria.

La misión del SAT es "administrar los procesos de recaudación de las contribuciones federales y de entrada/salida de mercancías del territorio nacional, controlando el riesgo y promoviendo el cumplimiento correcto y voluntario de las obligaciones fiscales".

Entre sus tareas, el SAT descubre el lavado de dinero. Previamente, ha documentado, por ejemplo, que algunas organizaciones no gubernamentales (organizaciones sin fines de lucro) son un sector vulnerable para el lavado de dinero, pues tomando en cuenta que disfrutan de la confianza del público, tienen acceso a considerables fuentes de fondos y con frecuencia tienen una presencia global que ofrece un marco para operaciones y transacciones nacionales e internacionales.

Además, en 2025 el órgano dio a conocer que, como parte del fortalecimiento de las tareas para la detección del blanqueamiento de capitales, se llevaron a cabo reuniones con sujetos obligados de sectores que realizan actividades consideradas vulnerables, como colegios de notarios, corredores, mediadores, contadores públicos, abogados, artistas plásticos, inmobiliarias, juegos con apuestas, concursos y sorteos, representantes de donatarias, comercializadores de vehículos, entre otros.

¿A partir de qué cantidad te investiga el SAT y cuándo revisa cuentas bancarias?

De acuerdo con la Resolución Miscelánea Fiscal, los bancos deben informar al SAT cuando se realice una transacción en efectivo superior a $15 mil pesos y, aunque no se restringe el derecho a revisar por cantidades menores, es poco común que esto suceda.

Asimismo, debes tomar en cuenta que las entidades financieras también deben enviar una notificación si, a lo largo de un mes, un cliente recibe varios ingresos cuyo total acumulado supere el monto mencionado.

De cualquier manera, esto no te impide ingresar cantidades superiores. Solo debes tener en cuenta que el banco lo notificará al SAT y pueden pedirte que aclares de dónde procede ese dinero.

Entonces, las recomendaciones de especialistas son que mantengas cuentas claras ante el SAT, realizando declaraciones de los depósitos en efectivo que te realicen y teniendo clara la explicación de la procedencia del dinero, en caso de que la requiera la autoridad fiscal.

En caso de que no estés cumpliendo con el pago de impuestos que estos abonos generan, puede que se te aplique una multa.

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