Se terminan los primeros cuatro meses de 2026 y con ello se acerca la fecha límite para presentar la declaración anual 2026 ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT),; te decimos cuáles son las multas por no presentar la obligación fiscal.

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Periodo para hacer la declaración anual en México

Hay que tener en cuenta que para las empresas la fecha es distinta que para las personas físicas. Las personas morales deben presentar su declaración anual entre el 1 y el 31 de marzo, mientras que las personas físicas deben presentarla entre el 1 y el 30 de abril.

¿Cuándo se presenta la declaración anual?

Las personas físicas deben presentar su declaración anual con al menos uno de los siguientes supuestos:

Generar ingresos por alguna actividad empresarial, honorarios o servicios profesionales.

Ingresos al rentar bienes inmuebles.

Se recibieron beneficios por la enajenación y adquisición de bienes.

Se generaron ingresos y salarios por montos mayores a 400 mil pesos durante el año.

Existieron dos o más patrones durante el año.

Recibieron ingresos por premios (por ejemplo, lotería o rifas)

También se debe tener en cuenta que cualquier persona física puede presentar su declaración anual, aunque no cumpla con las condiciones para hacerlo de forma obligatoria.

Esta es la importancia de la declaración anual de impuestos

El SAT necesita esta declaración para estar informado sobre las distintas operaciones de sus contribuyentes.

Para los contribuyentes es importante al ayudar a conocer el desempeño de su actividad económica durante el ejercicio fiscal que declaran.

¿Qué ocurre si no se presenta la declaración anual?

Los contribuyentes pueden tener dos tipos de multas:

Por cada obligación presentada fuera del plazo , o por incumplir requerimientos, se puede tener una multa.

, o por incumplir requerimientos, se puede tener una multa. El valor de la multa puede aumentar dependiendo del motivo y el tiempo de la omisión.

dependiendo del motivo y el tiempo de la omisión. Las multas deben ser pagadas en tiempo y forma o se pueden recibir sanciones adicionales.

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Con información de N+

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