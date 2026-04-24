¿Matías Almeyda Dirigirá a Cruz Azul? Estos Equipos Buscan al Director Técnico Argentino

A unos días de que el Cruz Azul le diera sorpresivamente las gracias al director técnico Nicolás Larcamón, el nombre de Matías Almeyda suena fuerte para hacerse cargo del equipo celeste. Pero no es el único, ya que también se habla de Antonio Mohamed.

Como ya se sabe, Larcamón fue despedido como entrenador de La Máquina debido a que sumó 9 partidos sin ganar, tanto en la Liga MX como en la Concachampions: de ellos, 2 fueron derrotas y 7 empates.

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Quien dirigirá al Cruz Azul en la Jornada 17 del Torneo Clausura 2027 y en la Liguilla será Joel Huqui, junto al portugués Sergio Pinto, de manera interina. Una vez terminado el torneo, la directiva celeste hará oficial la llegada del nuevo estratega.

Así que la baraja de nombres para ocupar el banquillo del club cementero empezó a moverse. Según reporte de Marco Cancino, reportero de TUDN, la directiva ya llamó a Matías Almeyda para preguntar si está dispuesto a regresar a la Liga MX y tomar el mando del equipo.

Sin embargo, Almeyda pidió tiempo para analizar la propuesta. En gran parte debido a que también tiene propuestas de otros clubes mexicanos.

Video: Matías Almeyda, Exentrenador de Chivas, Asume como Técnico del Sevilla

¿Matías Almeyda Vuelve a la Liga MX? Lista de Equipos Que Buscan Contratar al Entrenador Argentino

Apenas ha pasado un mes desempleado, pero el entrenador argentino Matías Almeyda ya tiene al menos tres equipos de la Liga MX interesados en sus servicios. El extimonel de Chivas volverá a dirigir a México si se lo propone.

Matías Almeyda, de 52 años de edad, era técnico del Sevilla español hasta el pasado 23 de marzo, fecha en la que fue cesado debido a los malos resultados: se fue con 10 victorias, 7 empates y 15 derrotas en la campaña.

Hay que recordar que el estratega argentino llegó al Sevilla procedente del futbol griego, luego de hacer campeón al AEK Athenas. Antes estuvo cuatro años en el San José Earthquakes de la Major League Soccer (MLS).

En México, Matías Almeyda es recordado por su exitosa gestión al frente de las Chivas del Guadalajara, equipo al que llevó a conseguir los títulos de Liga, Copa y Supercopa. El trofeo más celebrado fue el que levantó con el Rebaño Sagrado en el Torneo Clausura 2017. También logró coronarse en la Concachampions 2018, ante el Toronto FC.

Si le interesa, el timonel argentino podrá volver pronto al futbol mexicano, ya que hay al menos tres equipos interesados en sus servicios. Dos de ellos son de los llamados “grandes” y el otro es un equipo que no escatima en presupuestos para reforzarse.

De acuerdo con medios especializados, el América es uno de los equipos que ya levantó el teléfono para saber si Almeyda está dispuesto a dirigir en la Liga MX 2026 de nueva cuenta. No hay que olvidar que Las Águilas no pasan por buen momento y la directiva analiza si el ciclo exitoso de André Jardine ya se cerró.

que ya levantó el teléfono para saber si de nueva cuenta. No hay que olvidar que Las Águilas no pasan por buen momento y la directiva analiza si el ciclo exitoso de André Jardine ya se cerró. También Cruz Azul es otro de los clubes interesados en contar con Almeyda , luego de que Nicolás Larcamón fue despedido esta semana. La Máquina además tiene en su agenda el nombre de Antonio Mohamed, aunque este último tendría que dejar al Toluca al finalizar la actual temporada.

, luego de que Nicolás Larcamón fue despedido esta semana. La Máquina además tiene en su agenda el nombre de aunque este último tendría que dejar al Toluca al finalizar la actual temporada. Y el tercer pretendiente de Almeyda es el club Monterrey, que hasta ahora es dirigido de manera interina por Nico Sánchez tras el despido del entrenador español Domenec Torrent apenas en marzo pasado. Por ello es que los Rayados buscan a un timonel de experiencia que preferentemente conozca el futbol mexicano. sobre todo luego de quedarse sin Liguilla en el Torneo Clausura 2026.

Lo que complica todo es que Matías Almeyda pretende quedarse a seguir trabajando en Europa, sobre todo por temas familiares. Y no dudará en esperar una oferta de ese continente antes de apresurar su vuelta a la Liga MX.

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Con información de N+

RGC