Betis vs Real Madrid: ¿Cómo Quedó el Partido de la Jornada 33 en LaLIga 2026?

Con un Real Madrid que ya no se puede dar el lujo de perder puntos, a la espera de una debacle del Barcelona, este viernes empezó la Jornada 33 del futbol español. El club merengue visitó al Real Betis en el Estadio La Cartuja. Estos son los detalles.

Ante un estadio repleto y pintado de verde, el partido Betis vs Real Madrid empezó con ambos equipos estudiándose. La tensión se percibía en el ambiente.

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Los primeros 15 minutos fueron de ida y vuelta, aunque con pocas acciones de peligro en las áreas. Ambas escuadras privilegiaban el equilibrio defensivo.

Hasta que Vinicius Junior inauguró el marcador a los 17 minutos: Valverde le pegó a la pelota desde fuera del área y sorprendió al guardameta Álvaro Valles, que alcanzó a rechazar la bola. Pero Vinicius Junior estuvo atento para contrarrematar hacia las redes. El 1-0 llegó algo temprano, así que se esperaban más anotaciones.

Pero luego de media hora de juego el partido seguía igual. El Betis fue insistente al ataque, aunque sin desbocarse sobre la meta de Andriy Lunin porque sabía que los merengues eran muy peligrosos en los contraataques.

Sin ser brillante, el Madrid llegó a la pausa del medio tiempo con ventaja mínima. Sin gustar, pero con el plan de llevarse los tres puntos por buen camino. Aunque aún faltaban 45 minutos para concretar la obra.

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Resultado Real Betis vs Real Madrid Hoy: Resumen y Cómo Quedó el Partido de la Jornada 33 en LaLiga 2026

La segunda parte arrancó con los béticos tratando de igualar el marcador y un Real Madrid cómodo sin la pelota, aunque siempre peligroso.

El Betis pudo empatar con un gran remate de Cucho Hernández, pero el arquero Lunin estuvo atento para desviar el esférico por encima del larguero con un gran lance al minuto 65.

En el minuto 80 salió Mbappé de la cancha, luego de hacer señas a la banca para que lo cambiaran. Por ello el estratega Álvaro Arbeloa mandó en su lugar al delantero Gonzalo García.

No dejó de sorprender que el Real Madrid se tirara atrás en la recta final para defender la ventaja, lo que generó abucheos constantes desde las gradas.



Y en el 90 el Betis pidió un penal por una supuesta falta en el área del lateral Mendy, sólo que el árbitro consideró que no había nada que sancionar.

Pero en el 90+3 el Real Betis igualó 1-1 con un remate de Héctor Bellerín luego de un rechace de Rudiger que dejó la pelota a la deriva. La anotación castigó el planteamiento medroso del estratega visitante.

Con el empate, el Real Madrid llegó a 74 unidades y se alejó más del líder Barcelona, que suma 82 puntos pero con un partido menos. Si los blaugranas ganan este sábado al Getafe estarán arriba por 11 y serán virtualmente campeones de LaLiga 2026.

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Con información de N+

RGC