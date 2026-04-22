Lesión de Lamine Yamal en el Barcelona vs Celta de Vigo: ¿Qué Tan Grave Es, Cuánto Estará Fuera?

Este miércoles 22 de abril el Barcelona dio un ⁠paso más hacia el título de LaLiga 2026 al vencer 1-0 al Celta de Vigo. Sin embargo, el triunfo se vio empañado por la lesión de Lamine Yamal, quien tuvo que abandonar la cancha luego de anotar el gol del triunfo.

Las alertas se encendieron para el equipo blaugrana y la Selección de España, ya que el delantero sufre esta lesión a dos semanas de jugarse el clásico Barcelona vs Real Madrid y a menos de dos meses del Mundial 2026

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A falta ‌de seis jornadas, el ‌Barcelona es líder de la tabla general con ⁠82 puntos, contra del Real Madrid. El triunfo ante el Celta fue un paso importante en la ‌lucha por ‌el título del futbol español. Sólo una racha de malos resultados impedirá que el Barca deje ir el trofeo de Liga.

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¿Qué tan grave es la lesión de Lamine Yamal y cuánto tiempo será baja?

La lesión de Yamal fue de la manera más inesperada: se lastimó al cobrar una pena máxima, para anotar el gol del triunfo al minuto 38. Parecía un trámite normal, ya que le pegó a la pelota sin mucha fuerza y engañando al arquero. Pero luego se derrumbó en el césped.

Personal médico del Barcelona entró a atender al astro blaugrana y tras revisarlo decidieron que no podía seguir. Así que hicieron señas a la banca para pedir el cambio de jugador. Lamine salió por su propio pie, aunque tocándose la parte posterior del muslo izquierdo.

De acuerdo con medios especializados, Yamal sufrió un problema en el isquiotibial de la pierna izquierda: es decir, que puede ser una simple sobrecarga muscular o un desgarre. Y se siente como un tirón o piquete en la zona.

El tiempo de recuperación dependerá del grado de la lesión, pero antes deben esperar a que se desinflame la zona para realizar los estudios. Si es un desgarre leve, el jugador estará fuera de las canchas entre una y tres semanas. Si es algo más serio, serán de 4 a 8 semanas para volver a la actividad.

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Con información de N+

RGC