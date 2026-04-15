Irán Sí Jugará en el Mundial 2026 pese a la Guerra con Estados Unidos, Reitera la FIFA

Pese a que la guerra entre Estados Unidos e Irán lleva mes y medio, el presidente de la FIFA Gianni Infantino afirmó que la selección iraní sí participará en el Mundial 2026, aunque su presencia ha sido puesta en duda en todo ese tiempo.

Entrevistado durante el foro Invest in America de CNBC, que se celebra en Washington, D.C., Infantino señaló que es importante que Irán participe en el Mundial 2026: "El equipo iraní viene con toda seguridad, sí”.

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Y además añadió: “Esperamos que para entonces, por supuesto, la situación sea pacífica. Como dije, eso sin duda ayudaría. Pero Irán tiene que venir. Por supuesto, representan a su pueblo. Se han clasificado. Los jugadores quieren jugar".

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La FIFA lo Reitera: Irán Sí Jugará en el Mundial 2026 pese a la Guerra con Estados Unidos

Hay que recordar que Gianni Infantino se reunió hace dos semanas con la selección nacional de Irán en Antalya, Turquía, cuando jugaron un partido amistoso en el que golearon 5-0 a Costa Rica: "Fui a verlos. En realidad también son un equipo bastante bueno. Y de verdad quieren jugar y deberían jugar. El deporte debería estar fuera de la política ahora".

Sin embargo, el máximo responsable de la FIFA, reconoció que no siempre es posible lograr la separación entre el deporte y la política: "Está bien, no vivimos en la luna, vivimos en el planeta Tierra. Pero ya sabes, si no hay nadie más que crea en construir puentes y en mantenerlos, ya sabes, intactos y unidos, bueno, nosotros estamos haciendo ese trabajo".

Irán tiene programado disputar dos partidos de la fase de grupos en Inglewood, California, y otro en Seattle. Es decir, en territorio estadounidense, en el país con el que está en guerra.

Como hemos reportado a lo largo de varias semanas, el conflicto en Medio Oriente ha generado dudas sobre la participación de Irán en el Mundial. Incluso ha habido comentarios públicos contradictorios de funcionarios del gobierno iraní y de dirigentes del futbol.

Inclusive el presidente estadounidense Donald Trump desalentó al equipo iraní de asistir al torneo, al manifestar preocupaciones sobre la seguridad de la delegación iraní en Estados Unidos.

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Con información de N+

RGC