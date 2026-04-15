Arsenal vs Sporting de Lisboa Hoy: ¿Quién Ganó el Partido de Cuartos en Champions League 2026? 

Luego del 1-0 en la ida a favor de los Gunners, este miércoles 15 de abril se llevó a cabo el juego Arsenal vs Sporting de Lisboa correspondiente a la vuelta de cuartos de final de la Champions League 2026.

En el Emirates Stadium, ante un lleno absoluto, el partido empezó a tambor batiente. El Sporting salió en busca del gol que igualara la serie de cuartos de final, aunque parecía una misión muy complicada.

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Los Gunners eran mejores, luego de media hora de juego, pero no lograban traducir sus llegadas de peligro en anotaciones. Mientras que el Sporting partía de la base de defenderse ordenadamente y aprovechar las jugadas a balón parado para tratar de anotar.

Aunque hubo algunas aproximaciones en ambas porterías, el espectáculo en Londres dejó mucho que desear en los primeros 45 minutos. Así que las escuadras se fueron al descanso sin anotaciones.

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Resultados Arsenal vs Sporting de Lisboa: Estadísticas y Goles Partido de Cuartos de Final de Champions League

En el arranque de la segunda mitad el guión no cambió mucho: la batalla era en la media cancha, con poca profundidad. El Sporting de Lisboa se tomaba las cosas con calma, pese a que necesitaba al menos un tanto para no quedarse fuera.

Si los visitantes no tenían prisa, mucho menos los locales. El Arsenal tenía más tiempo la pelota y manejaba el trámite del encuentro como le convenía, sin arriesgar de más.

De hecho, los Gunners estuvieron más cerca de perforar las redes sólo que ni Viktor Gyokeres ni Noni Madueke o Gabriel Martinelli estuvieron atinados frente al marco.

Enfrente, Luis Javier Suárez no pesó, como tampoco Francisco Trincao o Pedro Goncalves. A lo largo de 90 minutos el Sporting disparó a puerta 9 veces, pero sólo un remate fue bajo los tres palos.

Así que el partido finalizó 0-0 y el Arsenal se quedó con el boleto a semifinales, donde se medirá con el Atlético de Madrid en busca de llegar a la gran final.

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Con información de N+

RGC

