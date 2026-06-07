Isaac del Toro Corre la Etapa 1 del Tour Auvergne Rhone-Alpes 2026: ¿En Qué Lugar Quedó?

El ciclista mexicano Isaac del Toro volvió a la competencia este domingo 7 de junio en la 78ª edición del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, en Francia, luego de permanecer dos meses alejado de las carreras por una lesión muscular sufrida durante la Vuelta al País Vasco.

El corredor del UAE Team Emirates-XRG reapareció en el pelotón con la mira puesta en recuperar ritmo y en su participación en la primera de ocho etapas mostró buena forma, aunque quedó un poco lejos del francés Alex Baudin, de EF Education - EasyPost, quien se impuso en solitario desde la fuga.

Del Toro no competía desde el pasado 8 de abril, cuando una caída en la tercera etapa de la Itzulia le provocó una rotura muscular en el muslo derecho, lesión que lo obligó a abandonar la prueba y perderse el Giro de Italia, donde el año pasado quedó subcampeón.

La reaparición del mexicano generó expectativa debido al nivel que había mostrado antes de la lesión, tras conquistar el UAE Tour y la Tirreno-Adriático en los primeros meses de 2026.

El originario de Ensenada marcó su regreso en un recorrido de 146.2 kilómetros entre Vizille y Saint-Ismier, en una jornada que comenzó alrededor de las 5:00 horas, tiempo del centro de México.

¿En qué lugar quedó Isaac del Toro?

La exigencia fue inmediata para el mexicano, ya que la etapa inaugural incluyó varios ascensos de montaña, entre ellos el Col de l’Arzelier, el Col de Vence y la Côte de Rousset, catalogada de primera categoría.

El perfil favorecía a escaladores y corredores explosivos, características que han distinguido al Del Toro en las competencias por etapa.

Al final Isaac del Toro quedó en la posición 12. Mientras que en segundo lugar terminó el belga Ramses Debruyne (Alpecin), y tercero, el también galo Léo Bisiaux (Decathlon), quienes llegaron 32 segundos más tarde, junto a un grupo que atacó desde el pelotón a falta de 5 kilómetros.

El mexicano se mantuvo en el grupo de favoritos durante los principales ascensos del día y respondió a los ataques que se produjeron en la subida final a la Côte de Rousset, de primera categoría.

A menos de 30 kilómetros de la meta, Del Toro incluso aceleró junto a otros contendientes a la clasificación general en un intento por reducir diferencias con los escapados. Sin embargo, todos esos movimientos fueron neutralizados y "El Torito" cruzó la meta dentro del grupo principal de aspirantes al título.

Aunque no logró ganar tiempo en la general, superó sin contratiempos una etapa diseñada para escaladores.

Del Toro cedió 12 segundos frente a Oscar Onley y Kévin Vauquelin, quienes aprovecharon un movimiento tardío para obtener una pequeña ventaja, pero se mantuvo en la pelea entre los principales candidatos de la prueba.

Para esta competencia, el UAE apuesta por el doble liderato del portugués Joao Almeida y el mexicano, quien debutará en el Tour de Francia en julio.

¿Cuáles son las próximas 7 etapas?

La segunda etapa del antiguo Dauphiné será, con diferencia, la más larga de la carrera. El pelotón recorrerá 234.3 kilómetros entre Saint-Martin-le-Vinoux y Le Puy-en-Velay, con un recorrido repleto de cotas puntuables.

La última dificultad del día será la subida a Saint-Vidal (2 kilómetros al 7.4 % de pendiente media), que se corona a 11.8 kilómetros de la meta.

El pelotón afrontará, en la tercera etapa, una de las pocas contrarrelojes por equipos del año, previa ideal para la de Barcelona de la gran vuelta, y, en la octava, la subida a la Plateau de Solaison, que también promete ser decisiva en la 'Grande Boucle'.

Sin embargo, lo más duro se concentrará en las tres etapas finales, con subida, entre otras cimas, al Granier el viernes, al Grand Colombier el sábado y a Bisanne y la Plateau de Solaison el domingo.

Etapa 2 (8 de junio): Saint-Martin-Le-Vinoux – Le Puy-en-Velay, 234.3 km.

Etapa 3 (9 de junio): Contrarreloj por equipos en Perreux, 28.4 km.

Etapa 4 (10 de junio): Le Puy-en-Velay – Montrond-les-Bains, 167.4 km.

Etapa 5 (11 de junio): Saint-Chamond – Parc des Oiseaux/Villars-les-Dombes, 195.8 km.

Etapa 6 (12 de junio): Saint-Vulbas – Crest-Voland, 182.3 km.

Etapa 7 (13 de junio): La Bridoire – Grand Colombier, 133.6 km, jornada de montaña.

Etapa 8 (14 de junio): Beaufort – Plateau de Solaison/Brison, 120.1 km, etapa de montaña que podría definir la clasificación general.

ASJ