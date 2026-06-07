Isaac del Toro Corre la Etapa 1 del Tour Auvergne Rhone-Alpes 2026: ¿En Qué Lugar Quedó?

El mexicano volvió a competir, luego de recuperarse de una lesión en la Vuelta al País Vasco que lo dejó fuera dos meses

Isaac del ToroEl originario de Ensenada corrió la primera de ocho etapas en la competencia en Francia. Foto: X | @TeamEmiratesUAE.

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El ciclista mexicano Isaac del Toro vuelve a las pistas en Francia tras una lesión. Conoce su posición en la etapa 1 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026.

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