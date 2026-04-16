Denver Nuggets vs Indiana Pacers: NBA Anuncia Partido de Temporada Regular en la CDMX

Este jueves 16 de abril la National Basketball Association (NBA) hizo el anuncio oficial sobre el próximo partido que se disputará en territorio mexicano: Se trata del duelo de temporada regular Denver Nuggets vs Indiana Pacers, que se concretará en la CDMX.

Además se informó que será el juego número 35 de la NBA en México desde 1992, cifra que posiciona a este país como el que ha albergado más partidos de la Liga fuera de Estados Unidos y Canadá.

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¿Cuándo se Jugará el partido Denver Nuggets vs Indiana Pacers en la CDMX?

Del mismo trascendió que el encuentro Denver Nuggets vs Indiana Pacers se llevará a cabo el 7 de noviembre, semana de los festejos por el Día de Muertos, así que la cancha de la Arena CDMX será decorada con un diseño alusivo a esas fechas.

Raúl Zárraga, vicepresidente senior y jefe de operaciones de la NBA Latinoamérica, destacó la relevancia del evento al señalar que “refleja la profundidad de la relación de la NBA con México y el papel que este juego desempeña al acercar el básquetbol global a los aficionados locales y de toda la región”.

El NBA Mexico City Game 2026 contará con la presencia de figuras como Nikola Jokić, Aaron Gordon y Jamal Murray por parte de los Nuggets de Denver. Mientras que los Pacers de Indiana, actuales campeones de la Conferencia Este, traerán a Tyrese Haliburton, Pascal Siakam, Ivica Zubac y Obi Toppin, por mencionar algunos.

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Del mismo modo se dio a conocer que a la par del partido en la CMX, la NBA y sus socios estratégicos llevarán a cabo programas de impacto social de NBA Cares enfocados en salud, bienestar y sostenibilidad, programas de desarrollo del basquetbol juvenil.

Y también habrá diversas actividades interactivas que llevarán la experiencia NBA a los fanáticos en la Ciudad de México.

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Con información de N+

RGC