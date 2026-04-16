América Busca Refuerzos para el Apertura 2026: ¿César Montes Será Uno de los Fichajes?

El club América atraviesa por uno de sus peores momentos de los últimos años: quedó eliminado en cuartos de final de la Concachampions 2026 y su boleto a la Liguilla del Torneo Clausura 2026 está en duda. Así que ya se habla de una sacudida en el plantel, que será reforzado en posiciones clave.

Aunque aún faltan varias semanas para que concluya el torneo, ya empezaron a sonar fuerte los nombres de varios refuerzos. Además, la posible lista de bajas empieza a llenarse de candidatos.

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Uno de los jugadores que está en la mira de Las Águilas es César Montes, que llegaría para suplir la salida del uruguayo Sebastián Cáceres, que todo indica que se marchará luego del Mundial 2026.

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¿Qué complicaría la llegada de César Montes al América?

Pero el América no es el único pretendiente de Montes, porque el seleccionado de México también es pretendido desde hace varias temporadas por el Cruz Azul. Así que habrá que ver quién está dispuesto a pagar más por el defensa central.

Otro problema que hay que sortear es que César Montes tiene contrato vigente con el Lokomotiv de Moscú, mismo que vence hasta el 2029. Y no están dispuestos a malbaratarlo, luego de pagar 9.5 millones de dólares al Almería por él.

Desde luego que la última palabra la tiene el zaguero de la Selección Mexicana, quien deberá analizar si quiere volver a la Liga MX o prefiere esperar una nueva oferta del futbol europeo luego de su participación en el Mundial 2026.

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Con información de N+

RGC