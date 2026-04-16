Resultados UEFA Europa League 2026 Hoy: ¿Qué Equipos Avanzaron a Semifinales? 

Este jueves 16 de abril se llevaron a cabo los juegos de vuelta de cuartos de final de la Europa League 2026, entre los que destacaron Real Betis vs Braga y Nottingham Forest vs Porto. A continuación los detalles.

Luego de que en la ida empataron a un gol, el partido de vuelta Real Betis vs Braga era de pronóstico reservado. Sin embargo, los verdiblancos tenían la ventaja de jugar en casa.

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El Real Betis, con Álvaro Fidalgo como titular de inicio, salió con las mejores intenciones de ponerse adelante. Y lo hizo muy pronto, cuando el brasileño Antony marcó el 1-0 a los 13 minutos de juego.

La felicidad de la fanaticada local se duplicó a los 26 minutos, cuando Abde Ezzalzouli marcó el 2-0 ante un Braga que no daba buenas señales.

En las gradas del Estadio La Cartuja se percibía confianza, hasta que al minuto 38 el luso Pau Victor hizo el 2-1 para que el Braga acortara distancias. Ya no hubo más anotaciones y así se fueron al descanso.

Para la segunda parte, el Braga salió con los ánimos a tope y empató 2-2 gracias a un tanto de Carvalho al minuto 49. La igualada le metió nervios a los verdiblancos, que parecían desconcertados.

Un penal bien cobrado por Ricardo Horta a los 53 minutos selló la remontada del Braga, ante un Betis que perdió la brújula en la segunda parte. El 3-2 daba cuenta de ello.

Apremiado por la posible eliminación, el técnico Manuel Pellegrini hizo varios cambios a partir del minuto 67: Sacó a Fidalgo, luego a Fornals y Bellerín, entre otros.

Pero lejos de igualar el marcador, los béticos vieron como el Braga clavaba el 4-2 a los 74 minutos gracias a un remate del francés Jean-Baptiste Gorby.

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El Betis se fue difuminando pese a que aún contaba con tiempo para reaccionar y se quedó eliminado con global de 5-3 ante el Braga, que avanzó a semifinales para medirse con el Friburgo alemán.

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Precisamente en el otro duelo de cuartos de final, Celta de Vigo vs Friburgo, quedó claro quién es un serio candidato al título. El partido de vuelta se disputó en el Estadio de Balaídos, casa del conjunto español.

En la ida el Friburgo ganó 3-0 y parecía muy difícil que desperdiciara esa ventaja. No decepcionó en la vuelta: repitió la goleada al Celta en su propia casa.

Con un gol de Igor Matanovic y doblete de Yuito Suzuki, el conjunto alemán superó 3-1 al equipo español, que hizo el tanto de la honra gracias a Williot Swedberg.

Así que con global de 6-1, el Friburgo se instaló en semifinales y levantó la mano como el rival a vencer en busca del trofeo de campeón de la Europa League 2026.

A continuación los resultados de los partidos de cuartos de final de la Europa League 2026:

Real Betis 2-4 Braga (3-5 global)

Celta de Vigo 1-3 Friburgo (1-6 global)

Nottingham Forest 1-0 Porto (2-1 global)

Aston Villa 4-0 Bolonia (4-1 global)

Así se jugarán las semifinales de la Europa League 2026:

Braga vs Friburgo

Nottingham Forest vs Aston Villa

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Con información de N+

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