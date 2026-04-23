Joel Huiqui Entra al Quite en Cruz Azul: ¿Quién Es el Director Técnico Interino de la Máquina?

Una vez más el Cruz Azul se quedó sin entrenador. Hace menos de un año se fue Vicente Sánchez y ahora le dieron las gracias a Nicolás Larcamón. Este último se fue luego de que el equipo celeste sumó 9 partidos sin victoria, lo que generó infinidad de críticas de la afición y los analistas deportivos.

La directiva del Cruz Azul ya no aguantó más el mal funcionamiento de La Máquina y le comunicó ayer miércoles 22 de abril a Nicolás Larcamón que ya no eran necesarios sus servicios.

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En su lugar se quedarán como entrenadores interinos el mexicano Joel Huiqui y el portugués Sergio Pinto. Hay que señalar que tanto Pinto como Huiqui han venido trabajando en las fuerzas básicas de La Máquina, en la Sub-19 y la Sub-21, respectivamente.

Joel Huiqui está más familiarizado con el primer equipo y de hecho ya lo dirigió en el 2025, cuando Martín Anselmi se fue por la puerta de atrás para dirigir al Porto. El exfutbolista cementero estuvo en el banquillo en el partido Cruz Azul vs Puebla, que se jugó el sábado 25 de enero en el Estadio Olímpico Universitario, como parte de la Jornada 3 en el Clausura 2025 de la Liga MX.

Luego de eso, el mando lo tomó Vicente Sánchez para todo el Torneo Clausura 2025, mientras que Joel Huiqui se quedó como su auxiliar técnico. Juntos llevaron a La Máquina celeste a ganar el título de la Concachampions y también llegaron a semifinales en la Liga MX.

Pese a los buenos resultados y a que logró consolidar un estilo agradable para la tribuna, el estratega Vicente Sánchez no fue renovado y le dieron el puesto a Nicolás Larcamón, así que Joel Huiqui fue mandado a trabajar con las fuerzas básicas.

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¿Quién es Joel Huiqui?: De "La Muertinha" a la dirección técnica de Cruz Azul?

Joel Adrián Huiqui Andrade es un exfutbolista nacido en Los Mochis, Sinaloa, surgido de la cantera celeste y que jugó con el primer equipo del Cruz Azul del 2004 al 2010 como defensa central. Actualmente tiene 43 años y se retiró como futbolista en el 2019, con la playera de Las Vegas Lights.

Su nombre se popularizó en redes sociales gracias a una jugada conocida popularmente como "La Muertinha", que fue pura malicia: en la semifinal del Torneo Clausura 2009, ante el Morelia, el defensa central quedó tirado en el área y evitó un gol al quitarle el balón con la mano a Wilson Tiago, quien estaba a punto de rematar. Luego fingió estar inconsciente, mientras que el árbitro Paul Delgadillo no se percató de la infracción y por lo tanto no se marcó el penal que pedían los rivales.

Joel Huiqui es muy recordado por "La Muertinha": cometió mano en el área y luego se hizo el muerto. Foto: N+

Así que Huiqui pasó de “La Muertinha” a ser el entrenador del Cruz Azul, justo en un momento que necesita mucho más que malicia para enderezar el rumbo. El reto no es menor, porque la Liguilla está a la vuelta de la esquina, con el equipo ya clasificado.

El próximo compromiso de La Máquina es el domingo 26 de abril ante el Necaxa, en duelo correspondiente a la Jornada 17 del Torneo Clausura 2026. El club cementero aspira a mejorar su posición en la tabla: actualmente está en el sitio 4 con 30 unidades, por 31 del Pachuca y 33 de los Pumas. A las Chivas, con 35, ya no las puede alcanzar.

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Con información de N+

RGC