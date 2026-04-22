Darrell Sheets, figura del Programa ‘¿Quién Da Más?’, Muere a los 67 años

Darrell Sheets, figura del programa ¿Quién da más?, murió a los 67 años en Lake Havasu City, Arizona. Se presume que el comprador de subastas de minibodegas de almacenamiento se habría quitado la vida.

Noticia relacionada: Muere Karina Duprez, Actriz de Rosa Salvaje y La Usurpadora

Muere protagonista de Storage Wars en Arizona

Cerca de las 2 de la mañana del 22 de abril, agentes del Departamento de Policía de Lake Havasu City acudieron a un domicilio para atender el reporte de una persona fallecida. Según un comunicado de las autoridades, al llegar “los agentes encontraron a un hombre que presentaba lo que parecía ser una herida de bala autoinfligida en la cabeza”.

El hombre fue declarado muerto en el lugar de los hechos. Un médico forense del condado de Mojave identificó a la persona como Darrell Sheets.

Conocido como “El Apostador”, Darrell Sheets saltó a la fama gracias al reality show Storage Wars o ¿Quién Da Más?. El comerciante colaboró por 13 años en el programa donde participaba en pujas de subastas por bodegas de almacenamiento.

El programa ¿Quién da más? sigue a compradores que acuden a subastas de bodegas. En California, el contenido de estos espacios de almacenamiento pasa a ser vendido en subasta si no se paga la renta por tres meses seguidos.

A lo largo de estos años, Sheets se hizo famoso por su habilidad para encontrar obras de arte en los espacios de almacenamiento que eran subastados. En uno de sus episodios más célebres, Sheets pagó 4 mil dólares por una bodega que incluía varias obras del artista Frank Gutierrez. La colección resultó valuada en 300 mil dólares.

Se retiró del programa 2023 y abrió una tienda de antigüedades llamada Havasu Show Me Your Junk, en Arizona.

Un portavoz de la cadena A&E declaró:

“Nos entristece profundamente el fallecimiento de Darrell Sheets, un querido miembro de nuestra familia de Storage Wars. Nuestras condolencias a su familia y seres queridos en estos momentos difíciles”.

Aún continúan las investigaciones sobre la muerte del comerciante.

Historias recomendadas: