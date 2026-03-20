Chiquis Rivera Habla de la Nueva Temporada de su Reality: Cuándo se Estrena y De Qué Trata

La cantante Chiquis Rivera está lista para abrir nuevamente las puertas de su vida personal con la segunda temporada de su docureality Chiquis Sin Filtro, un proyecto en el que promete mostrarse más vulnerable que nunca.

En entrevista con N+, la artista aseguró que esta nueva entrega no solo expone su día a día, sino también un proceso emocional profundo que ha marcado su vida en los últimos años.

¿De qué trata “Chiquis Sin Filtro”?

A diferencia de la primera temporada, esta nueva etapa apuesta por una narrativa mucho más íntima.

La propia Chiquis explicó que decidió compartir aspectos personales porque ya no tiene “nada que esconder”, mostrando desde su matrimonio hasta sus procesos de sanación emocional.

"Sí da miedo y lo hice con miedo, pero tenía que soltar eso porque yo sé que a través de mi historia, que yo voy a compartir con ustedes, quizá, ojalá, se sientan inspiradas, no nada más las mujeres ino también los hombres", dijo durante la entrevista.

La docuserie aborda temas como su deseo de convertirse en madre, procesos espirituales y de sanación, su evolución personal y emocional y su relación de pareja, entre otros.

La cantante incluso documenta rituales espirituales y reflexiones sobre su identidad, el perdón y el crecimiento personal, marcando un cambio importante en su vida a partir de 2024.

Un reality más íntimo y sin censura

Durante la entrevista, Chiquis dejó claro que el concepto del programa responde a una necesidad personal: contar su historia con honestidad.

La artista también habló sobre cómo involucró a su esposo en el proyecto, dejando ver momentos reales de su relación y los retos que enfrentan juntos.

El objetivo, según explicó, es conectar con su audiencia desde la autenticidad, mostrando tanto los momentos positivos como los más difíciles.

¿Cuándo se estrena “Chiquis Sin Filtro”?

La segunda temporada de Chiquis Sin Filtro se estrena este viernes 20 de marzo de 2026 a través de la plataforma ViX.

Historias recomendadas:

Sam Smith Regresa a México en 2026: Así Puedes Registrarte a la Preventa de Boletos para Fans

Defensa de Alicia Villarreal Solicita Prisión Preventiva contra Cruz Martínez: Esto se Sabe

Taylor Frankie Paul: ¿Quién es la "mamá influencer" acusada de violencia doméstica en EE. UU.?