Taylor Frankie Paul: ¿Quién es la "mamá influencer" acusada de violencia doméstica en EE. UU.?

Taylor Frankie Paul está de nuevo en medio de la conversación pública luego de que ABC cancelara la temporada de The Bachelorette que ella encabezaría, en medio de una nueva polémica relacionada con acusaciones de violencia doméstica.

NBC News reportó que la decisión llegó tras la difusión de un video y el avance de una investigación abierta sobre un presunto caso de agresión.

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¿Quién es Taylor Frankie Paul y cómo se hizo famosa?

La creadora de contenido es una de las figuras más conocidas de “MomTok”, término con el que se identifica a un grupo de mamás influencers que saltaron a la fama en TikTok por compartir aspectos de su vida personal, maternidad, relaciones y estilo de vida.

Su nombre ya era popular en redes, pero también se volvió ampliamente conocido por las controversias alrededor de su vida privada y su participación en realities.

Taylor Frankie Paul ganó notoriedad primero en TikTok y después en la televisión gracias a The Secret Lives of Mormon Wives, un reality que siguió a varias creadoras ligadas al fenómeno “MomTok”.

Su exposición mediática creció por la mezcla de fama en redes, conflictos sentimentales y escándalos públicos, lo que la convirtió en una personalidad muy seguida en la cultura pop estadounidense.

¿Qué pasó ahora con Taylor Frankie Paul?

La controversia más reciente estalló después de que se conociera que ABC retiró su temporada de The Bachelorette. De acuerdo con los reportes, la cadena tomó la decisión tras la publicación de material relacionado con un altercado con su expareja Dakota Mortensen, además de una investigación activa por presunta violencia doméstica en la que ambas partes han presentado acusaciones.

🚨 EXCLUSIVE: Taylor Frankie Paul repeatedly attacked Dakota Mortensen during the 2023 incident in which she pled guilty to aggravated assault; video shows that one of her children was struck during the fight.



Trigger Warning. https://t.co/77CKYpLxvn pic.twitter.com/avr49EacY3 — TMZ (@TMZ) March 19, 2026

Este caso también reavivó el interés sobre antecedentes previos. Distintos reportes recuerdan que Paul ya había enfrentado problemas legales en 2023 por un incidente doméstico, caso que volvió a mencionarse en medio de la nueva ola de señalamientos.

Hasta ahora, el caso ha tenido repercusiones directas en su carrera. Además de la cancelación de The Bachelorette, medios estadounidenses reportaron que la situación también afectó otras colaboraciones comerciales y la producción del reality en el que participa.

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