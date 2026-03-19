Stevie Young, Guitarrista de AC/DC, Es Hospitalizado en Buenos Aires, Argentina: ¿Qué le Pasó?

El guitarrista de AC/DC, Stevie Young, fue internado este jueves 19 de marzo en una clínica de Buenos Aires, luego de arribar desde Chile como parte de la gira internacional de la legendaria banda de rock.

De acuerdo con información difundida por Reuters, un portavoz del grupo explicó que el músico fue hospitalizado de manera preventiva tras presentar malestar, aunque aseguró que su estado no es grave.

“Stevie Young no se sentía bien. Por precaución, fue ingresado en un hospital local donde se le están realizando todas las pruebas necesarias. Stevie se encuentra bien y de buen ánimo. Está deseando subir al escenario el lunes”, señaló el comunicado compartido por el vocero.

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AC/DC está de gira por Latinoamérica

La noticia llega en medio del paso de AC/DC por Latinoamérica, donde la agrupación tiene programados tres conciertos en Buenos Aires entre el 23 y el 31 de marzo, antes de continuar con tres presentaciones en la Ciudad de México durante abril.

Stevie Young, sobrino del icónico guitarrista Angus Young, forma parte de la alineación actual de la banda australiana, una de las más influyentes en la historia del rock. Desde el lanzamiento de High Voltage en 1975, AC/DC se ha consolidado como una referencia del género con himnos que han marcado generaciones y una presencia escénica encabezada por Angus Young y la inconfundible voz de Brian Johnson.

Hasta el momento, no se ha informado de cambios en el calendario de presentaciones del grupo.

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Con información de Reuters