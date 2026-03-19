Reportan que Chuck Norris Fue Hospitalizado de Emergencia Hoy: ¿Qué le Pasó al Actor?

Chuck Norris fue hospitalizado de emergencia en Hawái luego de sufrir una emergencia médica en la isla de Kauai, de acuerdo con un reporte publicado este jueves 19 de marzo de 2026 por TMZ. Hasta ahora, no se han dado a conocer detalles exactos sobre qué provocó su ingreso al hospital, pero trascendió que el actor se encuentra de buen ánimo.

Según la información difundida por el medio estadounidense, la emergencia ocurrió en las últimas 24 horas. Aunque no se sabe la naturaleza del problema de salud, fuentes citadas por TMZ aseguraron que la estrella de Walker, Texas Ranger está estable anímicamente e incluso ha estado bromeando mientras permanece hospitalizado.

El reporte también señala que lo ocurrido habría sido repentino, ya que apenas un día antes, el miércoles, Chuck Norris estaba entrenando en la isla. Esa información ha llamado la atención entre sus seguidores, especialmente porque el actor había mostrado recientemente señales de mantenerse activo físicamente.

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Chuck Norris acababa de celebrar su cumpleaños

Chuck Norris, quien cumplió 86 años el pasado 10 de marzo, había compartido en redes sociales un video entrenando para celebrar su cumpleaños. Días después de esa publicación, llegó la noticia de su hospitalización, lo que generó preocupación entre fans del actor y figura icónica del cine de acción.

Por ahora, no existe un parte médico oficial ni se han revelado más detalles sobre su diagnóstico o el tiempo que podría permanecer bajo observación. La información disponible hasta este momento indica únicamente que sufrió una emergencia médica en Hawái y que, pese al susto, está de buen humor.

El medio PageSix reportó que un representante del actor se negó a dar comentarios sobre el estado de salud de Norris.

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