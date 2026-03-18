Mauricio Ochmann Rompe el Silencio sobre Acusaciones de Despojo en Tepoztlán: Esto Dijo

Mauricio Ochmann respondió públicamente a las acusaciones en su contra por un presunto despojo y daños a propiedad ajena en Morelos, luego de que el caso se viralizara en redes sociales y fuera retomado por slgunos medios.

De acuerdo con los reportes, la denuncia fue presentada por una mujer adulta mayor, identificada en algunas versiones como paciente oncológica, por un conflicto relacionado con un terreno colindante en la zona de Tepoztlán.

Según la información difundida, la denunciante señala que el actor habría adquirido un predio contiguo a su vivienda y que, derivado de trabajos en la zona, se afectó un muro perimetral que protegía su propiedad. También se reportó que el caso ya es revisado por la Fiscalía General del Estado de Morelos, que analiza si existen o no elementos para proceder legalmente.

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¿Qué dijo Mauricio Ochmann?

Frente a la polémica, Ochmann emitió un posicionamiento a través de su agencia de relaciones públicas, en el que negó de forma categórica las acusaciones y rechazó haber actuado con violencia.

En el comunicado, el actor afirmó que los señalamientos sobre un supuesto uso de fuerza pública o privada en este proceso son “completamente falsos” y sostuvo que la verdad “saldrá a la luz”.

Además, el actor defendió su conducta personal y profesional al asegurar que quienes lo conocen saben que es “una persona pacífica, empática y de valores”.

Ochmann pidió que el proceso siga su curso y sean las autoridades quienes esclarezcan lo ocurrido.

Hasta ahora, no se ha informado de una imputación formal ni de medidas cautelares en contra del actor. El caso permanece en etapa de revisión por parte de las autoridades de Morelos, mientras el conflicto legal sigue abierto.

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