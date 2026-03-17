Ni la Polémica Salvó el Rating: Los Óscar 2026 Marcan su Audiencia Más Baja desde 2022

Ni las controversias, ni los momentos virales, ni la conversación en redes sociales lograron revertir una tendencia que Hollywood lleva años intentando frenar: La ceremonia de los Premios Óscar 2026 registró una caída en audiencia y marcó su peor resultado en los últimos cuatro años.

La edición 98 de los Óscar, transmitida el 15 de marzo, fue vista por 17.9 millones de espectadores en Estados Unidos, lo que representa una caída del 9% respecto al año anterior.

Con esta cifra, la gala se posiciona como la menos vista desde 2022, confirmando que, pese a los esfuerzos de la Academia, el interés por la ceremonia sigue debilitándose en la era del streaming.

En comparación, la edición de 2025 había alcanzado cerca de 19.7 millones de espectadores, impulsada en parte por el fenómeno de películas más comerciales y mediáticas.

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Mucho ruido, poco impacto

El dato resulta especialmente llamativo porque la edición 2026 no estuvo exenta de conversación. Entre polémicas, debates sobre ganadores y momentos virales, la ceremonia logró mantenerse en el centro de la agenda mediática.

Sin embargo, ese ruido no logró traducirse en audiencia televisiva.

Este fenómeno evidencia una desconexión creciente: los Óscar siguen siendo tendencia en redes, pero ya no necesariamente un evento masivo en televisión.

La caída en ratings no es un caso aislado. En los últimos años, la audiencia de los Óscar ha mostrado una tendencia irregular, muy lejos de sus cifras históricas, cuando superaban los 30 o incluso 40 millones de espectadores.

Factores como el cambio en los hábitos de consumo (streaming y redes sociales), una menor conexión del público con las películas nominadas y la saturación de contenido en plataformas digitales han debilitado el impacto de la ceremonia.

Un evento en transformación

Ante este panorama, la industria ya se está adaptando. La decisión de llevar los Óscar a plataformas digitales en el futuro refleja la necesidad de evolucionar hacia nuevas formas de consumo.

Mientras tanto, la edición 2026 deja una conclusión clara:ni la polémica ni la viralidad garantizan audiencia. Y en un ecosistema fragmentado, eso podría ser el mayor desafío para los premios más importantes (y longevos) del cine.

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