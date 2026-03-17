Ucrania Reconoce a Sean Penn con un Oscar Simbólico en Plena Guerra

El actor estadounidense Sean Penn fue reconocido en Ucrania con un Óscar simbólico elaborado a partir del metal de un vagón de tren dañado durante un bombardeo ruso. La pieza le fue entregada por el director de la empresa ferroviaria estatal, Ukrzaliznytsia.

A través de sus redes sociales, la compañía compartió un video del momento en el que su director, Oleksandr Pertsovskí, le obsequia al actor una lámina metálica moldeada con la silueta de la icónica estatuilla de la Academia.

Sean Penn no pudo recibir su Óscar el domingo

Penn se encontraba en Ucrania desde el fin de semana, razón por la que no asistió a la ceremonia de los Premios Oscar en Hollywood. En su lugar, viajó a Kiev para reunirse con el presidente Volodímir Zelenski.

Durante la gala, el actor fue galardonado en ausencia con el premio a Mejor Actor de Reparto por su participación en Una batalla tras otra, sumando así su tercera estatuilla.

El lunes, Penn fue recibido por Zelenski, quien le agradeció su respaldo a Ucrania “desde el primer día de la guerra a gran escala”.

En el video difundido, Pertsovskí bromea con el actor al decirle: “Te estás perdiendo el Óscar”, antes de entregarle la réplica fabricada con restos del tren atacado. Visiblemente conmovido, Penn respondió: “Esto son tesoros”.

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La relación entre el actor y el gobierno ucraniano se remonta a noviembre de 2022, cuando Penn —autor de un documental sobre la resistencia del país— entregó a Zelenski el Óscar que ganó por Mystic River. Según explicó entonces el mandatario, la estatuilla permanecería en Kiev hasta el final de la guerra como un “símbolo de fe en la victoria”.

En ese mismo encuentro, Zelenski condecoró a Penn con la Orden del Mérito en su tercera clase, en reconocimiento a su apoyo y a su contribución para visibilizar a Ucrania a nivel internacional.

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Con información de EFE