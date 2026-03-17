Lux Tour: Rosalía Arranca su Nueva Gira en Medio de Opiniones Divididas

La cantante española Rosalía dio inicio a su esperado Lux Tour en Lyon, Francia, con un espectáculo ambicioso que no tardó en generar debates en todo el mundo.

Entre una propuesta escénica innovadora y decisiones artísticas arriesgadas, el arranque de la gira ha provocado tanto aplausos como críticas.

Rosalía y Lisa, del Grupo de Kpop Black Pink, Estrenan "New Woman"

Un espectáculo que mezcla música, ballet y teatralidad

El primer concierto, celebrado el 16 de marzo en la LDLC Arena ante miles de asistentes, presentó una puesta en escena poco convencional: una fusión de concierto y performance teatral

Rosalía apostó por una narrativa escénica inspirada en su álbum Lux (2025), incorporando una orquesta en vivo y elementos de danza clásica. Desde el inicio, la artista apareció caracterizada como bailarina de ballet, marcando el tono conceptual del show.

Uno de los momentos más comentados fue precisamente ese: la intérprete sorprendió al ejecutar una coreografía en puntas, vestida con tutú, en un intento por integrar el lenguaje del ballet a su universo musical.

Reacciones encontradas

La apuesta artística de Rosalía no pasó desapercibida. En redes sociales, el debut del Lux Tour desató una oleada de opiniones divididas.

Por un lado, hubo quienes celebraron la ambición creativa de Rosalía y su capacidad para expandir los límites del pop hacia territorios más cercanos a la música clásica y el performance escénico.

Sin embargo, también surgieron críticas contundentes. Algunos usuarios cuestionaron su incursión en el ballet, señalando que la ejecución no alcanzaba el nivel técnico esperado para una disciplina tan exigente.

Comentarios como “una grosería para el arte” o “que los cantantes se dediquen a cantar” reflejaron el tono de las conversaciones en redes sociales.

El inicio del Lux Tour y las conversaciones que generó, deja claro que Rosalía continúa apostando por la experimentación. La gira, que recorrerá Europa, América del Norte y Latinoamérica hasta septiembre, es la más grande de su carrera hasta ahora.

El concepto del show refuerza la evolución artística de la cantante, quien ha buscado posicionarse más allá del pop convencional.

En una industria donde las giras suelen apostar por lo seguro, su decisión de incorporar ballet, narrativa conceptual y una estética religiosa y orquestal, la coloca en un terreno más cercano al arte escénico que al espectáculo pop tradicional.

Y aunque las opiniones estén divididas, el debate ya es, en sí mismo, parte del espectáculo que pronto recorrerá varias partes del mundo.

Historias recomendadas:

Ucrania Reconoce a Sean Penn con un Oscar Simbólico en Plena Guerra

Carín León y Jelly Roll Cantarán Primera Canción Oficial del Mundial 2026