Carín León y Jelly Roll Cantarán Primera Canción Oficial del Mundial 2026

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya no solo se vive en las canchas, sino también en la industria musical. Este martes 17 de marzo, la FIFA anunció el lanzamiento de “Lighter”, la primera canción oficial del torneo, interpretada por el mexicano Carín León y el estadounidense Jelly Roll.

El tema marcará el inicio del álbum oficial del Mundial 2026, un proyecto que busca acompañar la experiencia futbolística con una propuesta sonora global y multicultural.

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Una colaboración internacional con sello mexicano

La elección de Carín León no es casual. El cantante sonorense, una de las figuras más relevantes del regional mexicano en los últimos años, será uno de los rostros musicales del torneo, llevando el sonido mexicano a una audiencia global.

En “Lighter”, León une fuerzas con Jelly Roll en una colaboración que mezcla rock y country, fusionando estilos para representar la diversidad cultural de un Mundial que, por primera vez, se celebrará en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

La producción estuvo a cargo de Cirkut, reconocido productor ganador del Grammy, lo que refuerza la ambición internacional del proyecto.

El inicio de una estrategia musical global

“Lighter” no será una canción aislada, sino el primer adelanto de una serie de lanzamientos que conformarán el álbum oficial del Mundial 2026. La FIFA confirmó que este material se irá revelando de forma gradual en las próximas semanas.

El presidente del organismo, Gianni Infantino, adelantó que el objetivo es “unir el futbol y la música para unir al mundo”, integrando artistas de distintos géneros y culturas en un mismo proyecto.

Esta estrategia busca ampliar el impacto del torneo más allá del deporte, apostando por la música como un lenguaje universal capaz de conectar con millones de aficionados.

¿Cuándo se estrena “Lighter”?

El lanzamiento completo de la canción está programado para el 20 de marzo de 2026, cuando estará disponible en plataformas de streaming como Spotify, Apple Music y YouTube Music.

Con este estreno, el Mundial 2026 comienza a construir su identidad sonora incluso antes del silbatazo inicial, apostando por una mezcla de culturas, géneros y talentos que reflejen el carácter global del torneo.

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