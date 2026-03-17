Inicio Nacional ¿BTS Gratis en Zócalo CDMX? Sheinbaum Revela Qué Acordó con el Presidente de Corea del Sur

¿BTS Gratis en Zócalo CDMX? Sheinbaum Revela Qué Acordó con el Presidente de Corea del Sur

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“Fue muy sensible el presidente de Corea a la petición que le hicimos", señala la presidenta Sheinbaum sobre conciertos de BTS en México

Concierto de BTS en Inglewood, California, en Estados Unidos. Foto: Reuters | Archivo

Concierto de BTS en Inglewood, California, en Estados Unidos. Foto: Reuters | Archivo

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¡Atención Army! La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló qué acordó con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, sobre más conciertos de BTS en nuestro país. ¿Darán concierto gratis en el Zócalo CDMX? Esto dijo la mandataria.

En la conferencia mañanera de hoy, 17 de marzo de 2026, la mandataria recordó que el presidente de Corea del Sur ya le respondió sobre la petición de aumentar conciertos de BTS, en México. 

Sobre un posible concierto gratis en el Zócalo CDMX, la presidenta Sheinbaum mencionó que “lo mejor sería que fuera gratuito”, pero están por contestar a la petición.

“Fue muy sensible el presidente de Corea a la petición que le hicimos y nos dijo que se la pasó a los productores de BTS y que espera que pronto nos puedan dar noticias”, afirmó Sheinbaum Pardo.

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Con información de N+.

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