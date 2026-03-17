Temblor en México Hoy 17 de Marzo 2026: Magnitud y Epicentro de los Sismos de este Martes

Este martes 17 de marzo de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Como todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.

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Sismos hoy en Oaxaca

Durante esta madrugada, el Sismológico informó sobre varios sismos en el país, los de magnitud mayor a 4.0 son:

A las 03:58 horas, se registró un sismo de magnitud 4.5 a 49 km al suroeste de San Pedro Pochutla, Oaxaca, a 16 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.5 Loc 49 km al SUROESTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX 17/03/26 03:58:11 Lat 15.48 Lon -96.83 Pf 16 km pic.twitter.com/EGPCl8ScRw — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) March 17, 2026

A las 03:14 horas, se registró un sismo de magnitud 4.6 a 53 km al suroeste de San Pedro Pochutla, Oaxaca, a 17 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.6 Loc 53 km al SUROESTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX 17/03/26 03:14:35 Lat 15.41 Lon -96.83 Pf 17 km pic.twitter.com/f0FvMpNfH3 — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) March 17, 2026

A las 02:20 horas, se registró un sismo de magnitud 4.0 a 47 km al suroeste de San Pedro Pochutla, Oaxaca, a 10 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 47 km al SUROESTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX 17/03/26 02:20:39 Lat 15.49 Lon -96.82 Pf 10 km pic.twitter.com/cIJoC8uIGx — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) March 17, 2026

A las 02:01 horas, se registró un sismo de magnitud 4.0 a 45 km al suroeste de San Pedro Pochutla, Oaxaca, a 16 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 45 km al SUROESTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX 17/03/26 02:01:07 Lat 15.51 Lon -96.80 Pf 16 km pic.twitter.com/QFDi78bDlI — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) March 17, 2026

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