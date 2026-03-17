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Temblor en México Hoy 17 de Marzo 2026: Magnitud y Epicentro de los Sismos de este Martes

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Estos son los sismos registrados en las últimas horas en México hoy, 17 de marzo de 2026

Este 17 de marzo de 2026 se han registrado varios sismos en México.

Este 17 de marzo de 2026 se han registrado varios sismos en México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Este martes 17 de marzo de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud epicentro de los temblores de hoy.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy.  No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Como todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.

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Sismos hoy en Oaxaca

Durante esta madrugada, el Sismológico informó sobre varios sismos en el país, los de magnitud mayor a 4.0 son:

  • A las 03:58 horas, se registró un sismo de magnitud 4.5 a 49 km al suroeste de San Pedro Pochutla, Oaxaca, a 16 km de profundidad.
  • A las 03:14 horas, se registró un sismo de magnitud 4.6 a 53 km al suroeste de San Pedro Pochutla, Oaxaca, a 17 km de profundidad.
  • A las 02:20 horas, se registró un sismo de magnitud 4.0 a 47 km al suroeste de San Pedro Pochutla, Oaxaca, a 10 km de profundidad.
  • A las 02:01 horas, se registró un sismo de magnitud 4.0 a 45 km al suroeste de San Pedro Pochutla, Oaxaca, a 16 km de profundidad.

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