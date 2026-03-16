Extraño Olor a Amoniaco Pone en Alerta a Vecinos de Los Reyes Iztacala, en Tlalnepantla, Edomex

Un misterioso olor a amoniaco puso en alerta a los vecinos de la colonia Los Reyes Iztacala, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, el cual ha persistido durante los últimos días, sin que hasta el momento ninguna autoridad se haya manifestado al respecto.

De acuerdo con los reportes de los vecinos recabados por N+, el olor a amoníaco se ha intensificado en los últimos días y cada vez abarca más calles. No obstante, se desconoce cuál es el origen de dicha fetidez.

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Es tal la magnitud del olor que las autoridades de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala tuvieron que hacer un recorrido en el plantel para descartar que exista riesgo para la comunidad estudiantil.

Durante el recorrido se revisaron diversos espacios del campus sin localizar alguna fuente interna que origine dicho aroma, aclaró la institución educativa en un comunicado.

Gobierno de Tlalnepantla descarta riesgo

En un comunicado, el gobierno del municipio dijo que tras los reportes ciudadanos recibidos sobre la posible presencia de olores inusuales en Los Reyes Iztacala y sus alrededores, se informa a la población que no existe riesgo alguno para la salud o la seguridad de la comunidad.

Personal especializado realizó mediciones ambientales utilizando analizadores multigas en puntos estratégicos, incluyendo la Avenida Industria, calle Chopo, Avenida de los Reyes Iztacala y la zona de "Campos del Hoyo".

Los niveles registrados se encuentran en parámetros de total normalidad:

• Oxígeno ($O_2$): 20.8% (Nivel óptimo).

• Límite Inferior de Explosividad (LEL): 0 (Sin riesgo de combustión).

• Monóxido de Carbono (CO): 0 (Ausencia de gases de combustión).

• Sulfuro de Hidrógeno ($H_2S$): 0 (Ausencia de gases tóxicos).

"Tras las supervisiones de campo, se confirmó la ausencia de gas LP o amoniaco".

Y aclaró que el olor percibido por la ciudadanía está asociado exclusivamente a materia orgánica en descomposición acumulada en un encharcamiento y en la red de drenaje del lugar, lo cual no representa una amenaza química para los habitantes.

Afirmó que el gobierno de Tlalnepantla mantiene un monitoreo permanente y exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales y a reportar cualquier anomalía a los números de emergencia.

¿Qué es el amoniaco?

El amoniaco es un compuesto químico formado por nitrógeno e hidrógeno, caracterizado por ser un gas incoloro con un olor penetrante y picante. Este es fundamental en la industria para producir fertilizantes, productos de limpieza y químicos, siendo altamente soluble en agua y esencial para el desarrollo de plantas.

¿Cuáles son los riesgos asociados a la exposición de amoniaco?

La exposición al amoniaco, un gas tóxico e irritante, representa graves riesgos para la salud, incluyendo quemaduras químicas severas en piel, ojos y vías respiratorias, edema pulmonar y, en concentraciones elevadas, la muerte.

Sus efectos varían desde irritación leve (tos, lagrimeo) a bajas concentraciones, hasta daños pulmonares crónicos o ceguera por contacto directo, según la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades de Estados Unidos.

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