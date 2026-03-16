¿Quién es Banksy? Testigos en Ucrania y Documentos en Nueva York dan la Respuesta

Durante décadas, la identidad de Banksy fue uno de los misterios mejor guardados del arte contemporáneo. Una investigación publicada este lunes 16 de marzo de 2026 por Reuters, presenta la cadena de evidencias más sólida hasta ahora: testimonios de testigos en Ucrania, registros policiales de Nueva York y la propia confesión manuscrita del artista apuntan a que Banksy es Robin Gunningham, un artista nacido en Bristol en 1973, que en algún momento posterior a 2008 cambió legalmente su nombre a David Jones.

El hilo que empezó en un edificio en ruinas

Todo comenzó en noviembre de 2022, cuando varios murales aparecieron en edificios destruidos por la guerra en Ucrania. Uno de ellos, en el pueblo de Horenka —a menos de ocho kilómetros de Bucha, donde fuerzas rusas dejaron al menos 300 civiles muertos meses antes—, mostraba a un hombre barbudo frotándose la espalda en una bañera, pintado sobre los escombros de un apartamento.

Banksy confirmó en su cuenta de Instagram que las piezas eran suyas. Las imágenes también mostraban a un pintor con sudadera gris filmado desde atrás, sin revelar su rostro.

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Lo que vio la testigo en Horenka

Reuters visitó el pueblo con una serie de fotografías de personas que con frecuencia habían sido señaladas como posibles candidatos a ser Banksy. Una de las entrevistadas fue Tetiana Reznychenko, residente local que dijo haber preparado café para los dos hombres que pintaron el mural. Al revisar las imágenes, su reacción cambió al ver una en particular: la de Robert Del Naja, líder del grupo de trip-hop Massive Attack y reconocido artista de plantillas desde sus inicios en Bristol bajo el seudónimo 3D.

Reznychenko negó haber visto al hombre, pero su reacción física al ver la fotografía fue el primer indicio que la investigación registró. Reuters aclaró que esa reacción por sí sola no constituía prueba.

Registros de inmigración y una fecha clave

La investigación encontró, a través de fuentes familiarizadas con los procedimientos migratorios ucranianos, que Del Naja y Giles Duley —fotógrafo documental que perdió un brazo y dos piernas en Afganistán en 2011, y cuya fundación dona ambulancias a ONG en Ucrania— cruzaron la frontera con Polonia el 28 de octubre de 2022, días antes de que aparecieran los murales.

Ese mismo día, según la misma fuente, también ingresó a Ucrania un "David Jones" con una fecha de nacimiento que coincidía con la de Robin Gunningham. Los registros indican que tanto Del Naja como ese David Jones salieron del país el 2 de noviembre de 2022.

No existían registros de que Gunningham, ni ninguno de los otros candidatos investigados, hubiera entrado a Ucrania en ese periodo.

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Una confesión escrita a mano en Nueva York

La pieza más concreta de la investigación proviene de septiembre de 2000. Reuters rastreó el edificio en el 675 de Hudson Street, en el Meatpacking District de Manhattan, donde el ex manager del artista, Steve Lazarides, había publicado fotografías de un cartel de Marc Jacobs intervenido por Banksy, aunque sin indicar la dirección ni la fecha exacta.

Geolocalizando el edificio y fechando el anuncio en la Semana de la Moda de septiembre de 2000, Reuters accedió a documentos policiales y un expediente judicial del incidente nunca antes publicados. A las 4:20 de la madrugada del 18 de septiembre de 2000, las autoridades encontraron a un hombre alterando el cartel. Los daños superaron los 1,500 dólares, por lo que la policía intentó acusarlo de un delito grave.

Entre los documentos figura una confesión escrita a mano por el detenido. El nombre que aparece en esa confesión, y en múltiples documentos judiciales y policiales del caso, es Robin Gunningham. Los cargos graves se redujeron a un delito menor de alteración del orden público. Pagó 310 dólares en multas y honorarios, y a principios de 2001 cumplió cinco días de servicio comunitario.

El nombre que dejó de existir

En 2008, el tabloide británico The Mail on Sunday identificó por primera vez a Gunningham como Banksy, citando una fuente anónima y describiendo a un artista de Bristol nacido en 1973 que asistió a la Escuela de la Catedral de Bristol. Poco después de esa publicación, Gunningham desapareció de los registros públicos del Reino Unido.

Cuando Reuters contactó a Lazarides hacia finales de 2025, el exmánager fue directo al respecto: "No existe Robin Gunningham", dijo. "El nombre que tienes lo maté hace años."

Lazarides confirmó que, en uno de sus últimos actos como representante del artista antes de su separación en 2008, organizó un cambio de nombre legal. "No recuerdo de quién fue la idea, pero sé a ciencia cierta que fui yo quien lo organizó todo", declaró. Se negó a revelar el nuevo nombre.

Reuters concluyó, a partir del cruce de registros de propiedad y documentos corporativos, que el nombre adoptado fue David Jones —uno de los nombres más comunes entre hombres británicos, lo que facilita pasar desapercibido.

Lo que dijo el entorno legal de Banksy

Reuters presentó sus hallazgos al hombre que identificó como Banksy. No respondió. La empresa Pest Control, que autentica su obra, indicó que el artista "ha decidido no decir nada". Su abogado de larga data, Mark Stephens, escribió a Reuters que Banksy "no acepta que muchos de los detalles contenidos en su investigación sean correctos", sin especificar cuáles. Stephens instó a la agencia a no publicar el reportaje, argumentando que revelar la identidad del artista violaría su privacidad, interferiría con su trabajo y podría ponerlo en peligro.

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CT