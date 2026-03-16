SRE Eleva a Mil 300 la Cifra de Mexicanos Que han Sido Evacuados de Medio Oriente por Conflicto

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) elevó a mil 337 la cifra de mexicanos evacuados de Medio Oriente tras el estallido del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Por medio de acciones consulares de las embajadas de México en el Medio Oriente, se facilitó la evacuación de los connacionales desde Emiratos Árabes Unidos, Israel, Líbano, Jordania, Qatar, Irán y Bahréin, informó la cancillería.

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"Hasta este momento, no se han reportado daños a la integridad física de alguna o algún connacional", aclaró vía un comunicado la dependencia federal a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente.

Además, la SRE recordó que el espacio aéreo se encuentra abierto en forma intermitente en la mayoría de los países de la región, por lo que recomendó a los mexicanos en la región contactar a su aerolínea o agencia de viajes en caso de que tengan una reservación.

Recomiendan no viajar a Medio Oriente

Ante la escalada de tensiones en esa región, la cancillería reiteró que no es recomendable viajar al Medio Oriente mientras prevalezca la situación de conflicto.



"Las embajadas de nuestro país permanecen atentas a las solicitudes de atención y protección consular para seguir asistiendo a las personas mexicanas que lo soliciten", agregó en el documento.

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