Hombres Rocían Gasolina a Transporte Público en Acapulco; Hay un Muerto y 4 Pasajeros Heridos

Un ataque armado e incendio de una Urvan del transporte público en la colonia Jardín Azteca, en la zona poniente del puerto de Acapulco, dejó un muerto y cuatro pasajeros heridos.

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Así rociaron gasolina crimínales a unidad de transporte público en Acapulco. Fotos: Facebook Zona Poniente y Coyuca de Benitez

Hombres armados dispararon contra la Urvan en diversas ocasiones

De acuerdo con testigos, hombres armados dispararon contra la Urvan en varias ocasiones, por lo cual el chofer perdió el control y chocó sobre la vía federal.

Un presunto agresor se subió al transporte público y lo roció de gasolina para después prenderle fuego y huir.

Así fue al ataque e incendio a Urvan en Acapulco

Las primeras investigaciones mencionan que el ataque e incendio de una Urvan del transporte público fue de la ruta Playa Luces, sobre la Calzada Pie de la Cuesta.

El chofer de la unidad trató de huir de los agresores; pero, perdió el control de la unidad y chocó, al interior del vehículo quedó el cuerpo sin vida del conductor y luego fue descubierto calcinado.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Acapulco acudieron para apagar el incendio, mientras autoridades de seguridad y peritos de la Fiscalía llevaron las diligencias.

Suspenden servicio de transporte público en zona poniente de Acapulco

Además, se dio a conocer que el servicio de camionetas Urvan en la zona poniente de Acapulco fue suspendido luego del ataque e incendio de una unidad.

Los usuarios decidieron utilizar taxis colectivos o taxis azul con blanco.

Estas son las rutas afectadas

Pedregoso-Centro

San Isidro-Centro

Pie de la Cuesta-Centro

Jardín Azteca-Centro

Jardín Mangos-Centro

Jardín Palmas-Centro

Ex Campo de Tiro-Centro

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Con información de Isaac Flores y N+

HVI