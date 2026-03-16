¿Qué Pasó en el Hotel St. Regis CDMX? Hombre Queda Atrapado en Piso 31 de Edificio en Reforma

Un hombre atrapado en el piso 31 del Hotel St. Regis, ubicado en Paseo de la Reforma, provocó la movilización de los servicios de emergencia en CDMX este lunes 16 de marzo de 2026; esto sabemos del caso.

De acuerdo con los primeros reportes, los elementos de rescate acudieron al llamado luego de que mencionaron que una persona se encontraba lesionada. Al llegar, se percataron de que era un hombre atrapado en un andamio o góndola.

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"Al momento realizamos maniobras para rescatar a una persona atrapada en un andamio en riesgo de caer en Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc", dijo el Jefe Vulcano.

Por ello, de inmediato comenzaron con las maniobras para ponerlo a salvo. El trabajador quedó colgando de una cuerda, ante el temor de caer al vacío de uno de los edificios más altos de la Ciudad de México, pidió ayuda.

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¿Cómo fue el rescate de un trabajador en el Hotel St. Regis en Reforma?

Una vez que los integrantes de Bomberos pudieron ingresar a las instalaciones, rápidamente se dirigieron a la zona del helipuerto. En este punto, comenzaron las acciones para indicarle al hombre que era importarte seguir las instrucciones para ponerlo a salvo.

Las cámaras de N+ captaron el momento en el que el trabajador es auxiliado por los especialistas, quienes con ayuda de diversas herramientas, lograron ponerlo a salvo. En las imágenes se aprecia cuando el hombre sube poco a poco colocando pies y manos en las estructuras que rodean el edificio.

Luego, cuando está más cerca de los servicios de emergencia le brindan más ayuda para jalarlo hasta ponerlo a salvo en cornisa del Hotel St. Regis. El rescate fue exitoso y el trabajador, visiblemente asustado, agradeció a los bomberos. En tanto, las personas que presenciaron este acto desde la acera, celebraron con aplausos la valentía de los servicios de emergencia.

"Rescatamos ilesa a la persona. Mi reconocimiento a los 10 bomberos de las estaciones Central y Cuauhtémoc que realizaron las maniobras de rescate vertical para atender esta emergencia", dijo el Jefe Vulcano.

Al finalizar las maniobras, los bomberos informaron que el trabajador quedó atrapado cuando limpiaba vidrios del Hotel St. Regis. "Sin novedad", refirieron.

El trabajador recibirá atención médica en una ambulancia y se valorará si necesita o no una hospitalización, ya que permaneció bastante tiempo colgado del inmueble.

Informo que rescatamos ilesa a la persona. Mi reconocimiento a l@s 10 bomber@s de las estaciones Central y Cuauhtémoc que realizaron las maniobras de rescate vertical para atender esta emergencia. #ServicioConcluido @ClaraBrugadaM pic.twitter.com/tpF6ZPCHmr — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) March 16, 2026

¿Por qué tardó el rescate?

Los testigos señalaron que el personal del Hotel St. Regis impidió el paso a los servicios de emergencia cuando llegaron al lugar. Esto provocó que las tareas de rescate no fueran inmediatas.

De hecho, algunos trabajadores del sitio confirmaron a N+ que no sabían qué ocurría, debido a que cuando sucede una situación de riesgo encienden las alarmas y está vez no lo hicieron.

"Ahora no prendieron la alarma. Cuando salí (y vi al trabajador atrapado) yo sí me espanté", relató una empleada.

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EPP