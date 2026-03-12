Detienen a Maestro por Darle Dulces con Drogas a Alumnas de Secundaria en Quintana Roo

Un maestro de secundaria fue detenido por dar dulces con presunta droga a tres de sus alumnas al interior de un plantel ubicado en Playa del Carmen, Quintana Roo; esto sabemos del caso.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en la Escuela Secundaria Luz María Zaleta de Elsner, ubicada en la avenida de Las Cigüeñas en la colonia Villas del Sol, cuando los servicios de emergencia fueron alertados por tres alumnas con problemas de salud.

Al lugar llegaron elementos de la Cruz Roja y de la Policía Municipal, quienes de inmediato atendieron a las tres estudiantes quienes fueron diagnosticadas con síntomas de intoxicación.

¿Cómo entregó el maestro los dulces que provocaron la intoxicación?

Luego de que se dio a conocer la emergencia, los padres de familia acudieron al plantel para saber qué ocurrió y exigir justicia. Las alumnas refirieron que consumieron unos dulces tipo gomitas y que posteriormente se comenzaron a sentir mal.

Por está razón, los familiares y otros padres de alumnos, se reunieron con las autoridades y pidieron que se detuviera al presunto responsable, el maestro de Informática, Rubén “N”, ya que según él fue quien proporcionó los dulces a las menores.

En tanto, la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo (FGE) informó que detuvo al docente por su probable participación en hechos que podrían constituir el delito de corrupción de menores.

“Tres adolescentes presentaron síntomas de intoxicación, por lo que se iniciaron de inmediato las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido”, indicó.

También aseguró que actuará con firmeza y sin tolerancia ante cualquier conducta que atente contra la integridad de niñas, niños y adolescentes.

“En este caso se aplicará todo el peso de la ley contra quien o quienes resulten responsables”, puntualizó.

