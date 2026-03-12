¿Cómo Va la Búsqueda de Luis Arturo, Alumno Desaparecido en Metro Tláhuac? Así la Investigación

En N+, te informamos sobre el caso de Luis Arturo Hernández Muñoz, estudiante que desapareció luego de ingresar al Metro Tláhuac de la Línea 12 del Metro CDMX. A 7 días de la desaparición se han hallado nuevas pistas que podrían servir para dar con su paradero; esto sabemos.

De acuerdo con los primeros reportes, la ausencia del adolescente de 16 años de edad, fue denunciada ante la Fiscalía de la Ciudad de México, el 5 de marzo, debido a que sus familiares ya no tuvieron contacto con él. Así lo compartió a N+ su padre, Arturo Hernández.

Noticia relacionada: Niña con Discapacidad Desaparece en Zona Montañosa de Tila, Chiapas; Iba por Leña con su Mamá

“Necesito que me ayuden con la localización de mi hijo. Lleva una semana que no está en su hogar (...) Ya me estoy cansando de esta situación, ya no sé qué hacer”, expresó.

Los familiares de Luis Arturo refieren que desde ese día, su teléfono fue apagado y no pudieron contactarlo. Por lo tanto, piden a las autoridades que se agilicen las investigaciones, debido a que el tiempo es clave para localizarlo lo antes posible; temen que su vida esté en riesgo.

“Las personas que lo puedan reconocer, pido por favor, que le den parte a la Fiscalía CDMX”, pidió su papá.

¿Cómo va la búsqueda de Luis Arturo, el estudiante desaparecido en Metro Tláhuac, CDMX?

La desaparición de Luis Arturo Hernández Muñoz tiene diversas líneas de investigación, por lo tanto, se trabaja en cada una de ellas para localizar indicios que puedan guiarlos a la posible ubicación del estudiante de segundo semestre de preparatoria.

Debido a que antes de perder su rastro, Arturo se dirigió a un gimnasio cercano a su vivienda a donde acudía cuatro meses atrás. Como de costumbre su mamá pasó a recogerlo, pero cuando llegó a buscarlo ya no lo encontró; las cámaras del establecimiento captaron su salida del lugar..

Cuando comenzaron las diligencias para dar con su paradero. Se halló que el menor fue captado por cámaras de seguridad del C5 en inmediaciones del Metro Tláhuac. Según sus familiares, en las grabaciones se observa cuando Luis Arturo ingresa a la estación de la Línea 12, ubicada al oriente de la CDMX.

Sin embargo, cuando solicitaron las cámaras del interior de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC), con el objetivo de ver a detalle su recorrido para tener más información que los ayudara, las autoridades les indicaron que no servían.

Por está razón, solo se sabe que Luis Arturo desapareció luego de ingresar al Metro Tláhuac. Ahora bien, esta no es la única pista que hay sobre lo que ocurrió el último día que sus seres queridos tuvieron contacto con él.

Video: Buscan a Luis Arturo Hernández, Joven Desaparecido Tras Abordar Metro Tláhuac en CDMX

¿Y las nuevas líneas de investigación por la desaparición de Luis Arturo?

La familia de Luis Arturo reveló a N+ que las autoridades trabajan en el caso ahora también por un hecho de extorsión. Lo anterior, porque el estudiante del Bachillerato Tecnológico del Instituto Mexicano de Psicooncología (IMPo), presuntamente era extorsionado y acosado por sus propios compañeros de escuela.

De hecho, sus padres tenían conocimiento de que estaba siendo “molestado”, porque Luis Arturo les contó.

“Mi hijo nos hablaba que lo estaban molestando, pero nosotros le decíamos que fuéramos a hablar a la escuela y que incluso fuéramos a levantar el acta”, indicó.

Pero cuando los padres de Luis Arturo, estaban decididos a actuar para hacerle frente a estos hechos, a los pocos días el menor ya no regresó a casa.

Se sabe que Luis Arturo, el estudiante que desapareció luego de ingresar al Metro Tláhuac, vivía extorsión a cambio de no dañar su imagen, debido a que presuntamente le exigían dinero a cambio de no difundir fotos suyas. Hasta el momento, se desconoce si los estudiantes involucrados, ya fueron citados ante las autoridades para hacer su declaración.

“A mí me preocupa mucho porque es una persona que es muy ordenado en su habitación, es buen chico. Yo no pienso que se haya ido nada más así”, puntualizó.

¿Quién es Luis Arturo Hernández Muñoz?

Luis Arturo Hernández Muñoz tiene 16 años de edad y es estudiante del segundo semestre del Bachillerato Tecnológico del Instituto Mexicano de Psicooncología (IMPo). La última vez que se le vio fue en las inmediaciones de la colonia Olivar Santa María en Tláhuac.

Según la ficha de búsqueda con el folio D/00733/2029/CBP, Luis Arturo mide 1.72 metros y una de sus señas particulares es un lunar en la mejilla izquierda. El día que desapareció vestía sudadera rosa, pants negro con franjas blancas y tenis blancos.

Historias recomendadas:

EPP

