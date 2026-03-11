Balacera Hoy en CDMX: Matan a Automovilista Mientras Circulaba en Periférico Sur

Una balacera hoy en el Periférico Sur, provocó la movilización de servicios de emergencia en la Ciudad de México; se reporta un muerto.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron a la altura de la colonia Isidro Fabela, en la alcaldía Tlalpan, cuando las personas que viajaban en una camioneta color negro fueron atacados a balazos.

La víctima recibió 5 impactos de bala.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), informó que un sujeto en motocicleta realizó disparos de manera directa en contra del vehículo por la calle John F. Kennedy.

¿Cómo ocurrió la balacera en el Periférico Sur en CDMX?

Asimismo, explicó que luego de ser lesionado, el conductor de la unidad siguió su camino hasta que se detuvo en Periférico Sur.

"Tras perder el control, el vehículo avanzó invadiendo los carriles centrales del Periférico donde se impactó contra el muro de contención ocasionando daños a otro vehículo", indicó.

En el vehículo blanco impactado por la camioneta viajaba una mujer, la cula se retiró por sus propios medios.

Una vez que recibieron la alerta por el ataque armado la vialidad principal al sur de la Ciudad de México, de inmediato se trasladaron al sitio, donde hallaron a un hombre con varias lesiones. Lamentablemente ya no contaba con signos vitales.

Por lo anterior se acordonó la zona y se dio parte al agente del Ministerio Público, para los servicios periciales correspondientes, en tanto ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia para la identificación del probable responsable.

