Caso Luis Arturo: Estudiante entra al Metro Tláhuac y Desaparece en CDMX; Familia Pide Ayuda

El estudiante Luis Arturo Hernández Muñoz fue visto por última vez al ingresar a la estación Tláhuac de la Línea 12 del Metro CDMX, desde ese momento perdieron todo el contacto con él; familia exige su aparición con vida.

De acuerdo con los primeros reportes, los seres queridos del menor de 16 años de edad perdieron contacto con él justo el jueves 5 de marzo; no obstante, su reporte de desaparición se emitió la madrugada del 6 de marzo. La mamá de Luis Arturo, Silvia Muñoz, aseguró a N+ que las autoridades no agilizan las investigaciones.

Noticia relacionada: Madre y su Bebé Desaparecen en Mineral de la Reforma, Hidalgo; El Menor No Está Registrado

“Ellos me mencionaron que ya el teléfono estaba apagado pero bueno creo que ellos tienen como inteligencia en su sistema para buscarlo, entonces el día domingo entregué la computadora (...) Me dijeron que no me podían recibir y que no se podía gestionar porque no había juez”, afirmó.

Asimismo, indicó que durante la gestión de los trámites ante el Ministerio Público, le pusieron trabas. Por ejemplo, que no la podían atender porque ya era la hora de la comida.

“Llegué aproximadamente a las 11:00 am y me atendieron hasta las 3:00 pm, que pasó a mesa y me atendieron hasta las 5:00 pm, porque coincidió que llegué en hora de comida”, dijo.

Video: Bloqueo Hoy en Avenida Tláhuac: Familiares Exigen Localizar a Luis Arturo Hernández

¿Cómo desapareció Luis Arturo en el Metro CDMX?

Debido a la falta de agilización de las investigaciones, así como la poca colaboración por parte de las autoridades, los familiares y amigos de Luis Arturo Hernández Muñoz realizan esta noche un bloqueo en ambos sentidos de la avenida Tláhuac.

Aseguran que no se moverán de la zona hasta que les brinden avances reales y les entreguen imágenes de las cámaras del Metro CDMX. La señora Silvia asegura que en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) le dijeron que no tienen las grabaciones, ya que las cámaras no funcionan.

¿Quién es Luis Arturo Hernández Muñoz?

Luis Arturo Hernández Muñoz tiene 16 años de edad y es estudiante del Bachillerato Tecnológico del Instituto Mexicano de Psicooncología (IMPo). La última vez que se le vio fue en las inmediaciones de la colonia Olivar Santa María en Tláhuac.

Según la ficha de búsqueda con el folio D/00733/2029/CBP, Luis Arturo mide 1.72 metros y una de sus señas particulares es un lunar en la mejilla izquierda. El día que desapareció vestía sudadera rosa, pants negro con franjas blancas y tenis blancos.

Historias recomendadas:

EPP