Policías CDMX que Empujaron Taxi con 2 Muertos a Edomex Podrían Estar Involucrados en Más Hechos

La semana pasada, en N+ te informamos sobre el caso de los policías de la Ciudad de México que fueron captados empujando un taxi con dos muertos hacia el Edomex, hoy la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), informó qué pasará con estos elementos, que además, son investigados por su probable participación en otros hechos.

De acuerdo con el titular de la SSC, Pablo Vázquez, indicó que los oficiales que están involucrados en estos hechos ocurridos el 6 de marzo, son investigados, ya que no descartan su participación en situaciones que vayan en contra de los lineamientos de la corporación.

“La investigación en efecto podría arrojar responsabilidad sobre otras conductas”, aseguró.

El funcionario explicó que una de las primeras medidas que se tomó en contra de los policías fue el cese del cargo de manera inmediata, además, se replicó la acción contra los mandos superiores porque “tuvieron una supervisión deficiente”, señaló Vázquez.

Añadió que el doble homicidio es investigado por las autoridades de la Ciudad de México y aseguró que en las zonas periféricas tienen coordinación con municipios y el gobierno del Estado de México para intercambiar información sobre las actividades delictivas y actividades de orden policial.

¿Policías que empujaron auto con muertos hacia el Edomex irán a la cárcel?

El titular de la SSC reiteró que esta conducta, que quedó captada por una cámara de videovigilancia de un inmueble en Azcapotzalco, no es una conducta “común”.

“Esto no es una conducta común, no es una conducta eh sistemática y no es una conducta tolerada”, afirmó.

La investigación interna por parte de la corporación está en marcha, aunque los oficiales involucrados podrían estar bajo la mira por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), ya que podrían obtener una sanción de tipo penal.

Debido a que al mover el vehículo con dos personas fallecidas al interior desde la alcaldía Azcapotzalco a Naucalpan, Estado de México, cometieron un delito.

Según el Código Penal de la CDMX, persigue esta acción como encubrimiento, es decir, la conducta de alteración de la escena de un crimen o de hechos ilícitos.

En ese sentido, el artículo 320 del código establece que sin haber participado en la ejecución de un delito, ayude al autor a eludir la justicia o a ocultar los instrumentos, objetos o productos del mismo, puede hacerse acreedor a la siguiente sanción:

Pena: De 6 meses a 5 años de cárcel

Multa: De 50 a 500 días de unidad de medida (UMA)

