Al menos tres supuestos cirujanos plásticos fueron detenidos por homicidios dolosos y lesiones culposas derivadas de operaciones que les practicaron a varios pacientes en una clínica ubicada en Toluca, Estado de México; este es su historial criminal.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), los sospechosos laboraban en la “Clínica Santa Teresa Atención Médica y Quirúrgica”, ubicada en la colonia Electricistas, donde practicaban procedimientos estéticos, incluso sin contar con la certificación correspondiente.

“Derivado de una de las referidas indagatorias por el delito de homicidio doloso, la Fiscalía del Estado de México detuvo y cumplimentó orden de aprehensión en contra de los tres investigados”, refirió.

Según las autoridades, los implicados fueron identificados como:

Jesús Fernando “N”, médico cirujano plástico, y reconstructivo

Carolina “N” y Diego “N”, quienes se ostentan como cirujanos plásticos, pero no cuentan con la especialidad ni certificación.

La Fiscalía del Edomex indicó que dichas personas son investigadas por delitos ocurridos entre el 2013 y 2024 en agravio de al menos cuatro personas, dos de ellas perdieron la vida.

¿Cómo detuvieron a los cirujanos plásticos falsos en Edomex?

Las autoridades informaron que derivado de las indagatorias por el delito de homicidio doloso ocurrido en octubre de 2021, se giró una orden de aprehensión y los tres sospechosos fueron detenidos.

Debido a que resultado de las investigaciones se estableció que la víctima ingresó a la clínica de manera programada para realizarse una liposucción y mamoplastia de aumento. En dicha operación participaron los tres sospechosos. Sin embargo, los médicos no hicieron una valoración pre-operatoria integral y un plan prequirúrgico.

Entonces, en lugar de llevar a cabo un procedimiento, debido a la complejidad de estos, hicieron liposucción con lipotransferencia, plastia umbilical y colocación de implantes mamarios, al mismo tiempo, a pesar de que los registros previos señalaban que sólo llevarían a cabo uno de estos.

“La víctima presentó un deterioro progresivo de su estado clínico, compatible con un evento tromboembólico grave”, indicó la Fiscalía.

Además, los médicos intervinientes omitieron instaurar de manera oportuna el manejo médico especializado que la urgencia requería. La clínica donde se practicó la intervención carecía de infraestructura mínima indispensable para atender complicaciones graves previsibles, como:

Unidad de cuidados intensivos

Banco de sangre

Laboratorio clínico

Personal multidisciplinario especializado

La víctima perdió la vida por una tromboembolia pulmonar secundaria a liposucción y colocación de implantes mamarios. Sin embargo, estos cirujanos plásticos no estaban involucrados solo en este caso de negligencia, ya que hay otras denuncias.

¿Cómo lesionaban a pacientes?

Ahora bien, otro caso en el que están involucrados los sospechosos es por uno ocurrido el 2 de agosto de 2021, cuando una víctima se sometió a una lipectomía. Días después de la intervención, la paciente detectó una lesión de coloración negra en la zona intervenida, entonces le informó a Jesús Fernando “N”, quien le dijo que “todo estaba bien”.

Días después la víctima ingresó al área de urgencias del Centro Médico ISSEMYM, donde fue diagnosticada con necrosis en espalda y glúteos, complicación atribuida al procedimiento estético previamente realizado. Tuvo que ser operada de urgencia para controlar el daño.

Otro caso sucedió en 2013, cuando, Jesús Fernando “N”, le practicó una liposucción a un paciente masculino y a penas seis horas después le otorgó el alta médica, aunque necesitaba vigilancia médica.

“Al día siguiente, el paciente presentó complicaciones graves, por lo que fue reingresado al hospital, donde se detectaron lesiones en una víscera ocasionadas por la cánula de liposucción”, indicaron las autoridades.

El paciente fue trasladado a un hospital, donde le indicaron que había múltiples perforaciones intestinales, situación que generó infecciones y complicaciones severas. La víctima falleció

¿Qué pasará con los cirujanos estéticos falsos?

Los sospechosos han sido presentados a las autoridades en diversas ocasiones, incluso, han echado mano de amparos para poder seguir “ejerciendo”. No obstante, la Fiscalía de Edomex, informó que de la totalidad de los hechos y de otras investigaciones en curso se advierte:

“La probable comisión sistemática de conductas delictivas derivadas de omisiones médicas graves, así como la realización reiterada de procedimientos quirúrgicos en una clínica sin certificaciones sanitarias ni condiciones hospitalarias adecuadas”

Además, se identificó la elaboración de registros médicos que no correspondían a la realidad clínica de los pacientes o a los procedimientos efectivamente realizados.

Por lo tanto, Jesús Fernando “N”, Carolina “N” y Diego Humberto “N” son investigados por el delito de homicidio, conducta por la cual podrían alcanzar una pena de hasta 15 años de prisión por cada muerte.

Carolina “N” y Diego Humberto “N” también son investigados por el delito de usurpación de funciones, delito por el cual podrían alcanzar una pena de hasta 4 años de prisión.

Los detenidos quedaron a disposición de la Autoridad Judicial al interior de Centros de Reinserción Social estatales.

